Continua a scendere l'affluenza rispetto al 2018: alle 19 47,16% contro 55,42 in città

TERMOLI. Si conferma il trend calante dell'affluenza alle urne anche a Termoli. Nonostante si possa votare solo fino alle 23, e non in due giorni come nel 2018, alle 19 della domenica si è recato ai seggi, in città, solo il 47,16%, contro il 55,42% di 4 anni e mezzo fa, secondo la tabella diffusa dall'ufficio elettorale del Comune di Termoli.





