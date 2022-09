Parola agli elettori: chi ha fiducia, chi registra aria tesa e chi è felice di aver votato

Parola agli elettori termolesi

TERMOLI. Forse li ha frenati, ma il maltempo non ha fermato coloro che hanno voluto recarsi alle urne.

Proprio questo pomeriggio - dato il clima delicato della giornata odierna - abbiamo fatto diversi sopralluoghi all’uscita di diversi seggi elettorali della nostra città, per cercare di capire più da vicino lo spirito e le sensazioni dei termolesi, che questo pomeriggio, nonostante la pioggia non hanno rinunciato al loro diritto di voto.





Tanta la fiducia dei giovanissimi, tanti i sogni di coloro che si avvicinano per la prima volta al voto. Tanta l’emozione di Raffaele che è fiducioso nel futuro e per lui votare significa cambiare le cose in meglio e contribuire a disegnare un futuro migliore. Ma anche Giuseppe, giovanissimo anche lui, che essendo la prima volta che votava ha sentito di aver vissuto davvero una bella esperienza e spera con tutto il cuore e pensa che il proposito più giusto sia quello di un’Italia migliore. “L’atmosfera che si respira attualmente è molto tesa” secondo Giuseppe, “ma stiamo procedendo per il verso giusto, ne sono certo”, ha ribadito ai nostri microfoni.

Abbiamo incontrato anche un’altra cittadina, Rita, felicissima di aver votato, perché ci tiene tantissimo al territorio e alla città e nonostante la pioggia non si è tirata indietro dinanzi la prospettiva del cambiamento.

Abbiamo anche ascoltato a microfoni spenti la testimonianza di altri termolesi -un po’ più timidi- e non tutti erano entusiasti di recarsi alle urne, ma la fiducia nel futuro è qualcosa che va continuamente coltivata per poter credere in momenti migliori.

