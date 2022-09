Affluenza in forte calo, in Molise ha votato il 55,52% degli aventi diritto

MOLISE. Affluenza in forte calo in Regione. Alle 23.00 di oggi in Molise ha votato circa il 55,52 % degli aventi diritto, contro il 71,04 % delle precedenti elezioni del 2018. Percentuali molto più basse del dato nazionale che alle 19.00 di oggi si attestava intorno al 64,04%, contro il 73,92% del 2018.

Peggio del Molise Campania (54,16%), Calabria (50,21%), Sardegna (51,64%)

Nella provincia di Campobasso l’affluenza è stata del 55,78% contro il 72,30% del 2018, mentre in provincia di Isernia del 56,35% contro il 69,34% delle elezioni precedenti.

A Termoli ha votato il 58,87% contro il 73,04% del 2018.

Al momento sono iniziate le operazioni di scrutinio dalle schede per l’elezione del Senato per poi proseguire con quelle per la Camera.

In provincia di Campobasso il Comune con la più alta affluenza di votanti è stato Sant’Angelo Limosano con il 74,35%, mentre in provincia di Isernia il Comune di Chiauci con il 71,27%.

I primi dati regionali ricalcano quelli che sono i dati nazionali per quanto concerne il centrodestra. L’ex Presidente Iorio ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto dal centrodestra nazionale e da Fratelli d’Italia anche se sottolinea come il suo atteggiamento nei confronti del Governo regionale Toma non subirà alcun mutamento rispetto alla linea tenuta finora.

I primi dati ufficiali in Molise al Senato vedono il centrodestra con Lotito al 46,9%, il centrosinistra con la Gianfagna al 21,4 %, Movimento 5 Stelle con Ottavio Balducci al 21,2%.

Iorio ha anche parlato di una sconfitta del Pd cosa che è stata prontamente smentita da Michela Fanelli che vede nei primi risultati del Partito Democratico in regione un buon risultato. La Fanelli ha poi sottolineato come una vittoria del centrodestra è preoccupante per la vicinanza con Putin di Berlusconi e i suoi alleati.

Galleria fotografica