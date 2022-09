Elezioni politiche, il commento di Michele Marone

TERMOLI. Guarda avanti Michele Marone, che vede nella vittoria del centrodestra il futuro della regione Molise. Ecco le sue prime dichiarazioni ai microfoni di TermoliOnLine.

«Il dato certo è che il centrodestra dagli exit-poll è vincente, quindi andrà a governare il paese per i prossimi cinque anni. Ogni partito ha raggiunto la sua percentuale. Per quanto riguarda la Lega c'è una forchetta e spero che si attesti sulla percentuale massima, per cui andiamo avanti e andiamo a dare un nuovo governo al paese. In Molise il centrodestra vincerà queste elezioni politiche, per cui questo si rifletterà anche sul territorio e poi vediamo cosa succede fra qualche mese. Si andrà a votare. Siamo tutti impegnati, tutte le forze politiche del centrodestra, a decidere il candidato politico migliore che possa rappresentare questo territorio e vincere le prossime elezioni regionali»