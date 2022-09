Il basso Molise premia il Movimento 5 stelle

CAMPOBASSO. Dai primissimi risultati in Molise il Movimento 5 Stelle si sta attestando come primo partito regionale al 23.24%. Angelo Primiani, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, dice di essere soddisfatto dei risultati che si stanno raggiungendo dopo che nelle scorse settimane si era parlato dei 5 stelle come di un partito ormai finito. In Basso Molise il Movimento 5 Stelle, sempre dai dati provvisori, è il primo partito in assoluto non tenendo naturalmente conto delle coalizioni.

Si tratta dei primi risultati ufficiali ma la tendenza è chiara. In questo caso sul proporzionale al Senato potrebbe esserci il sorpasso del Movimento 5 Stelle su Costanzo della Porta di Fratelli d’Italia che è al 17%. Nicola Cavaliere di Forza Italia, attuale assessore regionale, è al 8,9%.

Sull’uninominale al Senato Claudio Lotito per la coalizione del centrodestra è al 46,7%, Ottavio Balducci per il Movimento 5 Stelle al 22,3% che ha superato la coalizione di centrosinistra con Rossella Gianfagna che al momento è al 22,1%.