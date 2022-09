Elezioni politiche, il commento di Oreste Campopiano

TERMOLI. È da poco iniziato lo spoglio a Termoli ma in giro per le vie non c’è nessuno. Una Termoli deserta e uggiosa, con una sola sede elettorale aperta.

Le proiezioni continuano a dare dati con la coalizione di centrodestra in testa, mentre il Partito democratico crolla.

Una vittoria indiscussa, secondo Oreste Campopiano, voluta dalla coerenza dei cittadini.

«Io credo che il popolo italiano ha risposto in maniera coerente con quelli che erano i sondaggi da un mese a questa parte. Ma prima ancora di parlare del risultato delle urne, che ovviamente è ancora in fase di espletamento, io credo che tutte le forze politiche italiane si dovranno porre un problema che è preliminare, la disaffezione che c’è, ormai, in maniera assolutamente evidente a ogni appuntamento elettorale, del popolo, degli elettori nei confronti delle istituzioni democratiche.

Questo è un problema da affrontare. È un problema da affrontare sia rivedendo le distorsioni di una legge elettorale che oggi non rende merito alla democrazia italiana, e alla volontà di partecipazione del popolo italiano e perché è necessario che la gente torni a essere partecipe del loro presente e del loro futuro.

Sia in un contesto così delicato a livello nazionale, con la guerra alle porte di casa e con un’economia che va verso la recessione.

La vittoria discussa e indiscussa del centrodestra e dell’unico partito che era rimasto fuori dal governo Draghi e sull’altro lato c’è l’arrancare del centrosinistra per come ha condotto questa campagna elettorale, e poi c’è la rinascita di un partito che dimostrano di reggere il fronte sul territorio nazionale e riprendere punti.

Questa valutazione a sinistra va fatta perché è opportuno che l’Italia inizi a organizzare una nuova idea di sinistra. Deve riportare sul tappeto i valori della vera sinistra storica.»