Parla il neo senatore Lotito: “I molisani non saranno traditi nelle loro aspettative"

Le prime dichiarazioni di Claudio Lotito

CAMPOBASSO. Il neo senatore Claudio Lotito ha ribadito, come fatto in campagna elettorale, che porterà tutte le istanze dei molisani in Parlamento. “I molisani non saranno traditi nelle loro aspettative perché i molisani lo meritano, perché questa è una terra fantastica e mi batterò affinché la loro voce venga portata in Parlamento”.