Salvini guarda già alle regionali: «Election day con amministrative e in Molise si deve cambiare»

Day after

Day after lun 26 settembre 2022

TERMOLI. Un election day nazionale, che abbini sia le regionali della primavera 2023 che le amministrative, considerando il Molise tra queste (ma anche la Lombardia), le ultime parole del leader della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa post voto, sono particolarmente interessanti, soprattutto dopo la stoccata con cui ha confermato la sua opinione sul governatore in carica Donato Toma: «In Molise c'è bisogno di un cambio», parole lapidarie, di una forza politica all'opposizione della Giunta regionale, pur senza più eletti a Palazzo D'Aimmo, come ribadito anche nel comizio del 15 settembre a Campobasso.