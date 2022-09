Fratelli d'Italia, parla Filoteo Di Sandro: «Grande vittoria di Giorgia Meloni»

MOLISE. Ha rotto il silenzio delle ultime settimane, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Filoteo Di Sandro, che celebra la «Grande vittoria di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia in Italia ed in Molise».

Partiti dal 1,8% nel 2013, oggi possiamo dire che quella scommessa, in cui pochi credemmo, è vinta, anzi stravinta. In ogni Regione ed in ogni città FdI ha vinto superando in 26%. Anche in Molise il Partito ed i propri candidati hanno ottenuto oltre il 23%, un risultato eccezionale se paragonato a quello ottenuto nel 2018. Nonostante l’affermazione dei 5stelle, FdI è il primo Partito anche nella nostra Regione. A nome di tutto il Partito molisano, degli iscritti e di tutti i dirigenti esprimo grande soddisfazione per il risultato ottenuto e soprattutto per la elezione di Costanzo Della Porta al Senato. A Costanzo un grande augurio di buon lavoro. Aspettiamo tutti con ansia e speranza l’elezione anche di Elisabetta Lancellotta alla Camera. Avere due rappresentanti in Parlamento rafforzerebbe di molto il Partito anche in previsione delle prossime regionali. Con questo risultato guardiamo al futuro con speranza e fiducia sia per l’Italia che per il nostro Molise».