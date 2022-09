«In Molise il Movimento 5 Stelle è il primo partito»

CAMPOBASSO. «In Molise il Movimento 5 Stelle è il primo partito». Sono queste le parole del consigliere regionale pentastellato Angelo Primiani, nel day after delle elezioni politiche.

«Anche stavolta ci avevano dato per morti. Ma anche stavolta il Movimento 5 Stelle è vivo e vegeto. Non solo su scala nazionale, dove rispetto ai mesi scorsi ci siamo risollevati con la forza delle idee e dei temi, imponendoci ancora come primo partito in molte regioni del sud Italia e incassando complessivamente un ottimo risultato rispetto alle proiezioni di poche settimane fa. Per noi il dato più importante è però quello del Molise, dove siamo ancora la forza politica più votata.

Determinante, senza dubbio, la guida saggia del presidente Giuseppe Conte. Ma non solo. Il risultato regionale evidenzia anche che il lavoro svolto in questi anni in Consiglio e sui territori è stato significativo. E i cittadini ce lo stanno riconoscendo. Perciò voglio ringraziare tutti i molisani che ci hanno sostenuto. A loro voglio dire che il nuovo corso è soltanto iniziato, e che le battaglie da vincere dentro e fuori le istituzioni sono tante. Una di queste è certamente quella delle prossime elezioni regionali. Siamo sulla strada giusta. E una cosa è certa: chiunque, oggi come in passato, dovrà fare i conti con il Movimento».