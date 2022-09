Candidati e rappresentanti di Fratelli d'Italia: «Grazie all'impegno di tutti»

L'intervista a Luciano Paduano

TERMOLI. Non solo gli eletti, come Costanzo Della Porta, festeggiano la vittoria di Fratelli d’Italia in Italia e nel Molise. La campagna elettorale più corta della storia, con i sondaggi sempre dalla parte della coalizione di centrodestra.

C’è felicità nella sede elettorale del partito della leader Giorgia Meloni.

TermoliOnLine ha incontrato e intervistato uno dei protagonisti della campagna elettorale che, questa vittoria l’aveva preannunciata, Luciano Paduano.

«C’è grande soddisfazione per me, sia a livello regionale che a livello nazionale. Ricordo che, qualche tempo, fa ci davano come partito da prefisso telefonico e, oggi, siamo diventati il primo partito del paese e della nostra bella regione.

Giorgia Meloni ha convinto un quarto dell'elettorato, e mi dispiace che c'è stato tanto tanto assenteismo, perché lei parla con i fatti.

Lei ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla nazione e un grande attaccamento gli italiani».

Attaccamento alla gente dimostrato anche dai candidati molisani e dal partito intero.





«Il contatto con le persone, il contatto con tutti i cittadini di tutti i paesi di questa ragione insieme a Costanzo, a Lotito e a Lorenzo Cesa ci ha premiato. Abbiamo fatto tutti i paesi. Siamo stati molto vicino agli abitanti molisani, abbiamo ascoltato e abbiamo dato le nostre soluzioni ai problemi che attanagliano questo territorio».

Nella sede elettorale di Fratelli d’Italia, a tarda notte è arrivata anche l’assessore di Fratelli d’Italia del comune Silvana Ciciola, che si è detta orgogliosa di appartenere al partito in cui la leader è una donna.

Grazie all'impegno di tutti, è stato possibile avere questo risultato. Adesso bisogna essere prudenti. Ma avere come senatore, il nostro amico Costanzo Della Porta, ci fa davvero piacere.

La Meloni era già forte. Quando mi sono iscritta al partito e quando mi sono candidata alle amministrative di Termoli, con Fratelli d’Italia, ho raggiunto un bellissimo risultato. Oggi sono ancora più orgogliosa di appartenere a questo partito e avere una leader come lei».