«Abbiamo eletto chi ha dimostrato di avere a cuore Termoli»

Il sindaco Francesco Roberti

TERMOLI. «Abbiamo eletto un senatore della nostra area. Un senatore che ha a cuore Termoli e il basso Molise». È questa la frase che risuona nella sede elettorale di Fratelli d’Italia e che arriva dal primo cittadino termolese, Francesco Roberti. Un risultato nel quale ci credevano e che è arrivato subito, già dai primi exit poll delle 23 del 25 settembre. Una vittoria in cui Roberti ha creduto e che lo ha visto protagonista dell’appello al voto per la coalizione di centrodestra. Ora bisogna guardare avanti e collaborare insieme. «Questo era dato per scontato a livello nazionale. Qui in Molise, io avevo fatto l'appello ai cittadini di votare, soprattutto su Termoli, chi ha a cuore Termoli.

E noi abbiamo eletto un Senatore di quest’area e questa è una grande soddisfazione. Ora dobbiamo iniziare a lavorare a livello nazionale per far sì che le nostre richieste siano ascoltate e portate a Roma. Così che le criticità che tutti conosciamo, quello della sanità in primis, trovino una soluzione. Questa vittoria è dovuta anche allo sforzo di tutti i candidati che hanno sostenuto la coalizione. Quando il centrodestra è unito, riesce a portare a casa il risultato. Strada facendo si vedrà tutto quello che succederà, anche a livello regionale. Dobbiamo essere pronti e mettere da parte ogni velleità. Dobbiamo lavorare in termini di squadra per l’interesse della coalizione. Con questa maturità non ci dovrebbero essere problemi a vincere anche le elezioni regionali».