Chiuso lo scrutinio al Senato a Termoli, tutti i dati

Day after

Day after lun 26 settembre 2022

TERMOLI. Si è chiuso ufficialmente alle 13.12, secondo l'indicazione della sezione Eligendo del Viminale, lo spoglio del Senato a Termoli. Fino alla tarda mattinata, infatti, i dati erano inchiodati con l'ultimo aggiornamento alle 5.30 e i dati definitivi di sole dieci delle 29 sezioni. Ma come è andata? Il centrodestra ha vinto, diciamo piuttosto agevolmente, sfruttando la divisione tra Pd e M5S. Il candidato al collegio uninominale Claudio Lotito ha avuto 5.998 voti, pari al 40,16%. Il Movimento 5 Stelle vanta uno zoccolo molto duro, come dimostra il 29,92% di Ottavio Balducci (4.469), mentre Rossella Gianfagna si è fermata al 21,31%, con 3.183 suffragi. Terzo Polo con Carla Giammaria al 4,15% (620 voti).

Nicola Lanza di Italia Sovrana e Popolare ha vinto il derby con Unione Popolare di Rossano Pazzagli, 2,18% contro 2,13% (326 a 318 il conto dei voti). Infine, la componente mastelliana ha avuto lo 0,15%, con 22 suffragi attribuiti al candidato Antonio Visco. Espressi 14.936 voti sull'uninominale e 14.373 sul proporzionale del Senato, su 15.755 votanti (26.766 gli aventi diritto), 530 schede nulle e 289 bianche, nessuna scheda contestata. Questa la suddivisione sul proporzionale: nel centrodestra avanti Fdi con Costanzo Della Porta, al 26,13%, con 3.755 voti; Forza Italia con Nicola Cavaliere supera di poco la Lega di Alberto Tramontano, hanno avuto rispettivamente il 6,99% e il 6,67% (1.004 a 958). Noi moderati di Mimmo Izzi allo 0,87% con 125 voti.

Supera il 30% il M5S al proporzionale, con 4.336 voti, con Maria Del Mirto. Per il centrosinistra, Pd al 16,01% (2.301 voti) con Giuseppe Cecere, Verdi-Sinistra italiana con Bartolomeo Terzano al 2,16% (311) e +Europa con Giuseppina Di Stasi all'1,75% e 252 voti. Infine, Impegno civico con Gaetano giudice allo 0,67% e 97 voti. Terzo Polo al 4,17% con Luigi Valente (600). Infine, Nicola Frenza per Italia Sovrana e Popolare al 2,20% e 316 voti; Rossano Pazzagli sempre per Unione Popolare con 299 e 2,08%; chiude Gianluca Di Pasquale con Mastella-Noi di centro con 19 voti (0,13%).

