Definitivi anche i risultati della Camera a Termoli

TERMOLI. Si è chiuso ufficialmente alle 14.15, secondo l'indicazione della sezione Eligendo del Viminale, lo spoglio della Camera a Termoli. Il centrodestra ha vinto con qualche decimale in più del Senato. Il candidato al collegio uninominale Lorenzo Cesa ha avuto 6.150 voti, pari al 41,00%. Il Movimento 5 Stelle si attesta al 29,32% con Riccardo Di Palma (4.398), mentre Alessandra Salvatore al 20,97%, con 3.146 suffragi. Terzo Polo con Donato D'Ambrosio al 4,61% (692 voti). Giovanni Moriello di Italia Sovrana e Popolare ha vinto il derby con Unione Popolare di Hikmet Aslan, 2,11% contro 1,82% (316 a 273 il conto dei voti). Infine, la componente mastelliana ha avuto lo 0,16%, con 24 suffragi attribuiti al candidato William Ciarallo.

Espressi 14.999 voti sull'uninominale e 14.515 sul proporzionale della Camera, su 15.820 (59,10%) votanti (26.766 gli aventi diritto), 595 schede nulle e 226 bianche, nessuna scheda contestata. Questa la suddivisione sul proporzionale: nel centrodestra avanti Fdi Elisabetta Lancellotta e Luciano Paduano, al 17,50%, con 2.540 voti; Poco dietro la Lega col ticket Michele Marone e Rita Colaci, al 16,05% (2.329). Annaelsa Tartaglione e Armandino D'Egidio al 7,28% con 1.056 voti; Noi moderati di Mena Calenda e Vittorio Colarelli allo 0,59% con 86 voti. M5S al proporzionale al 29,45% con 4.398 voti, con Annamaria Belmonte e Pasquale Casmirro. Per il centrosinistra, Pd al 15,70% (2.279 voti) con Caterina Cerroni e Vittorino Facciolla; Verdi-Sinistra italiana con Sara Ferri e Nicola Fratoianni al 2,28% (331) e +Europa con Manuela Zambrano e Maurizio Sorice all'1,84% e 267 voti. Infine, Impegno civico con Iolanda Di Stasio e Alessandro Amitrano allo 0,61% e 89 voti.

Terzo Polo al 4,64% con Giuseppina Occhionero e Fabio Iannucci (674). Infine, Stefano D'Andrea e Valeria Soru per Italia Sovrana e Popolare al 2,09% e 303 voti; Nicoletta Radatta e Hikmet Aslan per Unione Popolare con 264 e 1,82%; chiude Mastella-Noi di centro con 22 voti (0,15%) per i candidati Sandra Lonardo e William Ciarallo.

