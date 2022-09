Dati finali del Senato in Molise, Claudio Lotito sfiora il 43%: tra le liste Fratelli d'Italia al 22,41%

lun 26 settembre 2022

MOLISE. Si è chiuso ufficialmente alle 16.01, secondo l'indicazione della sezione Eligendo del Viminale, lo spoglio del Senato in Molise. Il centrodestra ha vinto col candidato al collegio uninominale Claudio Lotito, che ha avuto 55.656 voti, pari al 42,92%. Il Movimento 5 Stelle si attesta al 24,38% con Ottavio Balducci (31.614), mentre Rossella Gianfagna è terza col 23,52%, con 30.503 suffragi. Quarto il Terzo Polo, con Carla Giammaria al 4,65% (6.029 voti).

Unione Popolare di Rossano Pazzagli al 1,77% con 2.293 voti e Nicola Lanza di Italia Sovrana e Popolare 1,70% con 2.211 voti. Infine, la componente mastelliana ha avuto il 1,06 %, con 1.380 suffragi attribuiti al candidato Antonio Visco. Espressi 129.686 voti sull'uninominale e 129.686 sul proporzionale del Senato, su 138.023 votanti (243.884 gli aventi diritto), 5.074 schede nulle e 3.263 bianche, nessuna scheda contestata. Questa la suddivisione sul proporzionale: nel centrodestra avanti Fdi con Costanzo Della Porta, al 22,41%, con 29.063 voti; Forza Italia con Nicola Cavalier quasi doppia il risultato della Lega di Alberto Tramontano, hanno avuto rispettivamente il 12,67% e il 6,50% (16.434 a 8.434). Noi moderati di Mimmo Izzi al 1.33% con 1.725 voti.

Al 24,38% il M5S al proporzionale, con 31.614 voti, con Maria Del Mirto. Per il centrosinistra, Pd al 18,34% (23.790 voti) con Giuseppe Cecere, Verdi-Sinistra italiana con Bartolomeo Terzano al 2,92% (3.782) e +Europa con Giuseppina Di Stasi all'1,55% e 2.006 voti. Infine, Impegno civico con Gaetano Giudice allo 0,71% e 925 voti. Terzo Polo al 4,65% con Luigi Valente (6.029). Infine, Rossano Pazzagli per Unione Popolare con 2.293 e 1,77%; Nicola Frenza per Italia Sovrana e Popolare al 1,70% e 2.211 voti; chiude Gianluca Di Pasquale con Mastella-Noi di centro con 1.380 voti (1,06%).