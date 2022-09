M5S: «I cittadini ci riconoscono l'impegno»

CAMPOBASSO. Il MoVimento 5 Stelle è il primo partito in Molise. «Un risultato che ci rende orgogliosi e conferma come siamo dalla parte giusta del Paese e della nostra regione» affermano i candidati alle politiche del 25 settembre.

«L’agenda sociale di Giuseppe Conte-continuano- la visione di un’Italia che guarda all’ambiente, all’innovazione, alla transizione ecologica, agli investimenti in infrastrutture fisiche e digitali, alle nuove forme di occupazione e, soprattutto, ad un salario minimo che garantisca ad ognuno la propria dignità di cittadino e lavoratore, hanno ricevuto il benestare di voi molisani. Ciò vuol dire anche, per noi, che il nostro operato all’opposizione in Consiglio regionale in questi cinque anni è stato riconosciuto, apprezzato, stimato. E questa fiducia ora va presa tra le mani e protetta, per andare a scrivere insieme una nuova storia per il Molise.

Siamo certi che il nostro leader Giuseppe Conte e i nostri colleghi che porteranno con ogni forza possibile in Parlamento i punti del programma che gli italiani e i molisani hanno approvato e condiviso. Saranno garanzia di trasparenza e difesa degli interessi dei cittadini, come sempre è stato fino ad oggi. E saranno interlocutori seri e attenti per noi molisani che ci accingiamo a scegliere il futuro governo di questa regione.

Ora è il momento di dire ‘grazie’ ai molisani e lavorare per riportare al voto chi ha deciso di astenersi. Da domani il MoVimento 5 Stelle si adopererà in Parlamento con la serietà che ha sempre dimostrato, e al nostro fianco in Molise per le sfide che ci attendono. Con voi, dalla parte giusta».