Il ringraziamento di Cavaliere (Forza Italia) ai suoi elettori

CAMPOBASSO. Dopo la vittoria della coalizione di centrodestra, continuano i commenti e le dichiarazione dei candidati.

Nicola Cavaliere di Forza Italia, ringraziando i suoi elettori ha ribadito il concetto di far tornare il Molise protagonista a Roma.

"Cari Amici,

il Centrodestra ha vinto con ampio margine le elezioni e questa è una grande notizia! Come in ogni campagna elettorale, ci ho messo il cuore, l’impegno, la passione e soprattutto la voglia di far tornare protagonista il Molise a Roma.

Nonostante non sia scattato il seggio per me, i voti ottenuti (16500) sono davvero entusiasmanti, senza precedenti e rappresentano un dato elettorale importante e determinante per la vittoria della coalizione e per Forza Italia!

In Molise, infatti, siamo riusciti a centrare il nostro obiettivo: raddoppiare la percentuale del dato nazionale di Forza Italia, rispetto al trend delle altre regioni.

Ritengo doveroso quindi ringraziare tutti voi per avermi sostenuto, dato fiducia e riconfermato la vostra amicizia...

Ora ripartiamo ancora più forti di prima per lavorare per la nostra regione, con la consapevolezza che insieme si può vincere!

Grazie di cuore".