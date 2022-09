Consiglio deserto in prima battuta a Guglionesi, opposizione polemizza

GUGLIONESI. Era previsto per questa mattina, mercoledì 28 settembre, alle ore 10, il consiglio comunale di Guglionesi.

«Chi li ha visti? Abbiamo atteso un’ora, sperando che arrivasse qualcuno» hanno dichiarato i consiglieri di minoranza Giuseppe D’Urbano e Antonio Tomei, che insieme alla vice segretaria Emanuela Colarelli, hanno dichiarato sospesa l’assise rimandandola, come da convocazione, a venerdì 30 settembre alle ore 23.

«Il Consiglio, quindi, avverrà in notturna- commentano all’unisono- I punti all’ordine del giorno prevedevano l’approvazione di 4 proposte.

La proposta numero 51 doveva essere adottata dall’Ente entro il 30 settembre 2022, e prevede l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2021, ai sensi dell’articolo 11-bis, D. Lgs. 118/2011. È un atto urgente!»

Gli altri punti all’ordine del giorno sono l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01-01-2023 fino al 31-12-2027, Approvazione schema di convenzione. Direttive in merito all’espletamento della gara. La variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n.133 in data 13/09/2022 e 119 in data 9/08/2022 adottata ai sensi dell’art.175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e come di consueto l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti.