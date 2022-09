"Abbiamo stravinto alle politiche", l'orgoglio di Gilda del Borrello e della sua squadra

MONTEFALCONE NEL SANNIO. Il gruppo “Montefalcone nel cuore” è fortemente orgoglioso dello straordinario risultato ottenuto dalla coalizione del centrodestra, frutto di una costante e limpida dedizione politica.

Tutto il gruppo, con massima coerenza e trasparenza, si è adoperato in questa ultima campagna elettorale, invitando i candidati e i rappresentanti dei seguenti partiti della coalizione di centro destra (Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia) a partecipare ad incontri e dibattiti pubblici.

Ciò affinché i cittadini potessero scegliere liberamente a chi dare il proprio voto e non certo, come riportato in un precedente articolo (a firma di “Futuro Montefalcone”), per “aizzare le folle” o “per una festa di quartiere” o peggio ancora per “apparire e alimentare il proprio ego”, espressioni queste, che non si possono non definire, denigratorie e fuori luogo e che non scalfiscono minimamente, dal punto di vista etico e morale, la storia, passata e presente del gruppo “Montefalcone nel cuore” e, pertanto, si respingono al mittente.

“Il consigliere di minoranza” che “sventolava bandiere e selfie con Giorgia Meloni” senza nascondersi ed orgogliosa di stare “sempre dalla stessa parte” oggi può farlo ancora di più e con maggiore soddisfazione per la vittoria di Giorgia Meloni e del centrodestra.

Sarebbe opportuno tenere a mente che in democrazia un principio cardine è l’alternanza dei governi (amministrazioni), come è avvenuto in questa tornata elettorale del 25 settembre 2022, ed anche la trasparenza delle coalizioni che dovrebbero rispecchiare le appartenenze politiche, quando queste sono ben distinte, e non rincorrere “l’amalgama”, anche tra opposte militanze politiche, al solo fine di fare un “fronte comune” quando invece in politica si fanno le coalizioni alla luce del sole e senza “ombre” di sorta.

Noi del centrodestra di Montefalcone abbiamo agito in politica sempre con massima trasparenza e chiarezza non lasciando mai il minimo dubbio di dover aspettare o rispondere a “comandi” esterni, cosiddetti “dietro le quinte”, soprattutto perché siamo persone vere e autentiche che possiamo andare a tesa “alta” sia in privato che in pubblico e anche perché sappiamo ben distinguere gli interessi che non riguardano la politica e, ancor di più, riconoscere “l’originale da una fotocopia”.

Facciamo appello al senso di responsabilità e ci auspichiamo che sulla stampa vengano riportati fatti e notizie che possano rendere solo onore al nostro paese e non danneggiarne l’immagine con sterili polemiche, diatribe e faziosità.