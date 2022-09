Effetto flipper, Lancellotta: "Via commissariamento sanità e al lavoro per la 4 corsie"

MOLISE. È visibilmente emozionata Elisabetta Lancellotta, la candidata alla Camera dei Deputati per Fratelli d’Italia.

Si era presa due giorni per ringraziare tutti coloro che l’avevano votata, scelta e preferita durante le elezioni politiche dello scorso 25 settembre.

Aveva rimarcato, comunque, la gioia di esser stata votata e il rammarico di non esser rientrata insieme a Costanzo Della Porta, in Parlamento.

A poche ore da queste sue dichiarazioni, però, il Ministero degli Interni toglie il seggio alla candidata del Partito Democratico, Caterina Cerroni e lo dà alla Lancellotta.

Sono cambiati diversi nomi di eletti ai seggi proporzionali in alcuni collegi plurinominali. In base all'evoluzione dei complicati conteggi dovuti al Rosatellum, però, le variazioni sono a saldo zero per quanto riguarda i partiti.

È il cosiddetto “Effetto Flipper”, l’incubo dei candidati, come riportano i vari giornali nazionali e i vari programmi politici, dove il caso Lancellotta-Cerroni corre in prima pagina.

Ma cos’è l’effetto flipper?

Bisogna soffermarsi un attimo sulla legge elettorale. Il Rosatellum prevede che una parte degli eletti, circa un terzo, sia scelta in collegi uninominali: qui è facile, chi prende più voti, anche uno più degli altri, vince ed è eletto. Il resto è scelto su base proporzionale: alla Camera sono 252 i deputati eletti con questo metodo su un totale di 400. Concentriamoci qui, perché è solo nella parte proporzionale e soprattutto alla Camera che agisce il «flipper». Il Paese è diviso in circoscrizioni (28, estero escluso) a loro volta suddivise in collegi plurinominali (49) che eleggono da uno a otto deputati.

La ripartizione dei seggi — per le liste che abbiano superato il 3%, soglia di sbarramento — avviene su base nazionale. È qui è ancora semplice: alla lista che in tutta Italia ottiene il 20% dei voti va circa il 20% dei seggi (circa, perché il meccanismo, in realtà, con il calcolo dei quozienti e dei resti, è un po’ più complesso: è spiegato in fondo, per chi vuole approfondire). Il problema si ha quando a questi seggi, conquistati dalle liste a livello nazionale, bisogna assegnare un nome. Perché le liste dei candidati sono a livello locale, si è visto, nei collegi plurinominali. E quindi i voti nazionali sono «proiettati» a livello di circoscrizione e, poi, ancora più nel dettaglio, a livello di collegio, dove si vede chi ce l’ha fatta e chi no nelle liste. Il problema è che dal dato nazionale a quello locale le cose possono non coincidere. Cosa succede se a livello di circoscrizione (locale, quindi) il risultato non coincide con il numero di seggi che spetterebbero a quel partito su base nazionale? Succede che si toglie un seggio a quel partito che ne ha uno di troppo e si dà a quell’altro che ne ha uno di meno rispetto al dato nazionale.

Per questo gioco del flipper, quindi, alla Camera rientra Elisabetta Lancellotta e Fratelli d’Italia conquista tutti i seggi.

«Sono tanto emozionata. Mancano ancora 20/21 seggi e per questo la situazione è stata complicata. Dedico questa vittoria a tutti molisani, al mio Molise e a tutte le persone che hanno creduto in me. Ma soprattutto la dedico a mio padre e mio fratello che dall'alto mi hanno guidato, che ci sono sempre stati.

Sarò completamente al servizio del mio territorio, di tutte le persone del nostro Molise e manterrò tutte le promesse fatte in campagna elettorale, perché il Molise è una regione che merita tanto.

Grazie anche a Isernia che mi ha sostenuto in maniera forte e determinata. La prima cosa porteremo avanti è il decreto Molise, quello che abbiamo detto in campagna elettorale. Sia io sia il senatore Costanzo Della Porta faremo sì che il decreto Molise venga attenzionato dal Governo e quindi parleremo di salute e che venga azzerato il commissariamento del servizio sanitario. Porteremo avanti anche la costruzione della quattro corsie che collegherà il Tirreno all’Adriatico».