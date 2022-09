L'exploit di Fratelli d'Italia anche in Molise, «Non è un voto di protesta, siamo pronti»

TERMOLI. Il Circolo termolese di Fratelli d'Italia, nella persona del coordinatore cittadino Maurizio Pangia, esprime grande soddisfazione per l'esito delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, che hanno sancito la vittoria della coalizione di centro-destra, anche in Molise, nonché l'elezione dei candidati di Fratelli d'Italia Costanzo Della Porta al Senato della Repubblica ed Elisabetta Lancellotta alla Camera dei Deputati. «Il risultato delle urne ci soddisfa e gratifica per il duro lavoro svolto negli anni dalla nostra dirigenza sia a livello nazionale, sia a livello locale, nonché da tutti i tesserati. Gli italiani hanno espresso un mandato chiaro in favore della coalizione di centro-destra, premiando in particolare Fratelli d'Italia che è risultato di gran lunga il partito più votato. Venendo all'analisi del voto mi permetto di dissentire rispetto ad alcuni commenti secondo i quali il nostro partito avrebbe intercettato in larga parte il cosiddetto "voto di protesta", ritenendo, al contrario, che gli elettori abbiano premiato la coerenza delle idee e delle posizioni espresse negli anni da Giorgia Meloni, che non sono state mai snaturate per inseguire il consenso. La fiducia degli italiani l'abbiamo conquistata gradualmente, stando sempre dalla stessa parte, svolgendo l'opposizione in maniera seria e responsabile, supportando il governo allorquando era in gioco l'interesse nazionale e la collocazione internazionale del nostro Paese, mettendo in campo una proposta elettorale chiara e credibile.

Anche in Molise Fratelli d'Italia ha ottenuto un'ottima performance contribuendo in maniera decisiva alla elezione dell'onorevole Lorenzo Cesa sull'uninominale alla Camera e del senatore Claudio Lotito sull'uninominale al Senato. Esprimo altresì grande soddisfazione ed orgoglio per l'elezione sul proporzionale del Senato del nostro candidato Costanzo Della Porta, un amministratore locale capace e competente, che da sempre incarna nella maniera migliori i principi e gli ideali di Fratelli d'Italia, che si è guadagnato con la coerenza ed il duro lavoro svolto sul territorio la fiducia del partito, dei suoi concittadini in qualità di Sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, ed ora di tutti i molisani che lo hanno eletto a Palazzo Madama. Ho altresì accolto con grande gioia e soddisfazione la bellissima notizia appena pubblicata dell'elezione sul proporzionale della Camera della nostra candidata Elisabetta Lancellotta, giovane e capace consigliere comunale di Isernia, alla quale gli elettori molisani hanno accordato la propria fiducia. Sono certo che tutti i candidati eletti svolgeranno nella maniera migliore il proprio ruolo nell'interesse del Paese e del nostro Molise. Infine, oltre ai tesserati locali, voglio ringraziare tutti gli elettori termolesi per l'ottimo risultato riportato da Fratelli d'Italia anche nella nostra città: un buon viatico che ci stimola a lavorare ancor meglio e con rinnovata fiducia in vista delle future sfide elettorali».