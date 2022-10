Consiglio notturno, minoranza lascia l'aula e il sindaco Bellotti: la presidente non è imparziale

GUGLIONESI. Un consiglio comunale in parte veloce e senza troppi di scena, si è svolto ieri sera, venerdì 30 settembre, alle ore 23 presso la sala consiliare del comune di Guglionesi.

L’assise in notturna era stata convocata per mercoledì 28 alle ore 10 ma per mancanza di numeri, erano presenti solo i consiglieri D’Urbano e Tomei, è slittata alla seconda convocazione. In notturna appunto.

Presenti alla seconda convocazione il sindaco Mario Bellotti, il vice sindaco Giuliano Senese, gli assessori Pino Aristotile e Stefania Addesa, i consiglieri di maggioranza, Corrado Del Torto, Michele D’Anselmo e Paolo De Socio, la presidente del consiglio Barbara Morena e i consiglieri di minoranza Elisa D’Astolto, Giuliana Senese, Giuseppe D’Urbano e Antonio Tomei.

Assente ingiustificato il consigliere di minoranza Gianfranco Del Peschio che, però, con un messaggio al primo cittadino ha comunicato la sua assenza come “un’assenza di protesta per l’orario della convocazione, da mettere a verbale”.

I quattro punti all’ordine del giorno sono stati tutti approvati con la maggioranza di 7 voti favorevoli contro 5 contrari.

Prop.nr. 52 Del 22 settembre 2022 Approvazione verbali delle sedute precedenti, ha visto l’astensione di tutta la minoranza e della Presidente del consiglio.

La Proposta n. 50 del 22 settembre 2022 Affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01-01-2023 fino al 31-12-2027 Approvazione schema di convenzione. Direttive in merito all’espletamento della gara ha visto l’intervento della facente funzione dottoressa Santomauro che a risposta al consigliere Tomei ha dichiarato che «l’approvazione degli schemi di convenzioni non possono avere, adesso, importi di spesa. Gli importi possono essere fatti solo in un secondo momento dopo l’appalto delle convenzioni».

Dopo aver “battibeccato” a lungo sulla questione e aver tirato in ballo si è passati alla terza proposta.

La proposta nr. 51, secondo la convocazione comunale, doveva essere adottata dall’Ente entro il 30 settembre 2022. Proposta n. 51 del 22 settembre 2022 Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2021, ai sensi dell’articolo 11-bis, D. Lgs. 118/2011. Anche per questo punto, il sindaco ha richiesto l’intervento della dottoressa Santomauro che, aprendo le porte alla minoranza per le spiegazioni dei file excel e della sua relazione, ha spiegato come per i comuni all di sotto dei 5000 abitanti, il bilancio consolidato non sia priorità dell’ente. Per la trasparenza, però, si è chiesto di approvarlo.

Anche per questa proposta, però, la minoranza insieme alla Morena si è schierata contro mentre la maggioranza ha votato a favore.

Prima di proseguire con l’ultimo punto all’ordine del giorno, la presidente Morena ha chiamato il suo vice, il consigliere Del Torto, cedendogli il posto ed ha abbandonato l’aula.

Prima del voto anche i consiglieri di minoranza, D’Astolto, D’Urbano e Tomei, facendo verbalizzare la loro dichiarazione, hanno lasciato l’assise.

«In merito alla proposta in questione e più specificatamente riguardo alla ratifica dell’atto giuntale n.119 del 09/08/2022, i sottoscritti consiglieri comunali per protesta abbandonano l’aula e non partecipano alla votazione, in quanto il provvedimento sopra menzionato non è motivato adeguatamente, nonostante le nostre ripetute obiezioni mosse a riguardo in sede di discussione di proposte simili avvenute in sedute precedenti.

Riteniamo questo comportamento irriguardoso nei confronti di noi Consiglieri Comunali, tutti, ma soprattutto irrispettoso del rigoroso principio di trasparenza amministrativa, per il quale questa Amministrazione ha dimostrato di essere una cattiva interprete.

Vogliamo ricordare, ancora una volta, che la motivazione di un provvedimento amministrativo è un obbligo di legge che ha il fine di conseguire tre obiettivi: 1) consentire l’interpretazione del provvedimento amministrativo; 2) effettuare il controllo amministrativo; 3) garantire il privato cittadino riguardo all’operato dell’Amministrazione».

Il sindaco, prima di effettuare il voto, ha dichiarato «assumeremo delle iniziative contro la mancata condotta imparziale della presidente del consiglio».

