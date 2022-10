Risposta piccata di Barbara Morena: «Non siete più in grado di amministrare»

GUGLIONESI. Botta e risposta a Guglionesi, la presidente del Consiglio comunale Barbara Morena ci ha scritto, per precisare i termini della sua, invece, di posizione. «La verità dei fatti. In data 22 settembre 2022 alle ore 17.36 a mezzo Pec mi è pervenuta la richiesta di convocazione del Consiglio comunale Ordinario con all’ordine del giorno anche “approvazione del bilancio consolidato esercizio 2021”, avente scadenza 30 settembre 2022. La volontarietà del comportamento, discutibile sul piano Istituzionale del Sindaco e del gruppo Guglionesi Riparte, è dimostrato dagli atti dell’ultimo consiglio. Infatti basta guardare la proposta di cc nr. 51 Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2021 che riporta la data del 30 agosto 2022 con il parere del Revisore dei Conti del 7 settembre 2022.

Si ricorda che questa proposta, era oggetto di scadenza entro il 30.09.2022 come indicato nella richiesta di convocazione. Certo non può essere il gruppo Guglionesi Riparte, a parlare di” scorrettezze” e “follia” se si considera che il Consiglio del 29.12.2021 è stato svolto in seconda convocazione il giorno 30.12.2021 senza alcuna notifica ai consiglieri e al Presidente assenti alla prima convocazione, episodio gravissimo per il quale è intervenuta la censura da parte della Prefettura di Campobasso; caso non verificato in nessun comune Italiano. Il sindaco, anziché buttarla in “caciara” farebbe bene a chiarire i motivi per i quali la richiesta di convocazione è stata formulata solo in data 22 settembre, otto giorni prima della scadenza, (conoscendo le tempistiche normative relative alle convocazioni e nel caso di specie pari a cinque giorni liberi escluso quello di convocazione). Dinanzi a tale richiesta, per estremo senso di responsabilità ho provveduto a convocare tempestivamente il Consiglio Comunale per la data del 28 Settembre 2022 alle ore 10.00 in prima convocazione, affinché le proposte di deliberazione non solo potessero essere eventualmente approvate ma anche e soprattutto, affinché i successivi atti deliberativi, potessero essere trasmessi a chi di competenza, in tal modo non gravando gli uffici di eccessive e troppo imminenti scadenze. Solo perché imposto dalle normative ho provveduto ad indicare una data e un orario per la seconda convocazione, ma consapevole del fatto che stante la scadenza e la richiesta, il Consiglio si sarebbe svolto in prima convocazione. Così non è stato! Questo perché è accaduto? Forse per la responsabilità di questa presidenza? No.

La risposta è drammaticamente più semplice. Questa maggioranza già da troppo tempo non è più in grado (anche numericamente) di amministrare il nostro paese. Una sola assenza del loro gruppo non rende possibile lo svolgimento con la conseguente votazione del Consiglio comunale in prima convocazione, salvo per loro sperare in vari ed eventuali soccorsi. Irresponsabilmente, il Sindaco e tutta la sua maggioranza hanno consapevolmente deciso di disertare in massa la seduta in prima convocazione fissata per il girono 28.09.2022 alle ore 10.00 senza alcuna preliminare comunicazione di assenza (salvo una eccezione), nonostante fosse stato proprio il Sindaco a richiedere la convocazione della seduta. Ai sensi del Regolamento Comunale la seconda convocazione prevede, per la sua legittimità, un numero nettamente inferiore di partecipanti. Quindi, questi sono i fatti, tutti ovviamente documentabili (a differenza delle pure illazioni del sindaco, del gruppo Guglionesi Riparte e del gruppo Comunità e Futuro). Di fronte ai dati reali è ancora plausibile intestare delle responsabilità sulla Presidenza del Consiglio? Non è forse arrivato il momento di prendere consapevolezza dei propri limiti?

Ma forse è più semplice ritenere che il Presidente del Consiglio sia “non imparziale”. Infine, riguardo ai ripetuti tentativi da parte del Sindaco e dei consiglieri di maggioranza di screditare la mia persona e l’imparzialità del mio operato, con accuse gratuite riguardo a “sgambetti, e dispetti” per quanto riguarda l’approvazione di talune delibere, la sottoscritta si è sempre avvalsa del parere del Segretario Comunale o del Vice Segretario e dove ho sbagliato le valutazioni (in soli due casi) ho prontamente provveduto a verificarlo e conseguentemente a farlo verbalizzare correttamente. Da quanto sopra risulta estremamente imbarazzante la strumentalità delle accuse che evidentemente sono finalizzate a celare i soliti problemi numerici. Tanto per non trascurare proprio nulla, all’esponente del gruppo Comunità e Futuro Gianfranco Del Peschio e non solo si fa notare come l’impegno istituzionale assunto con la candidatura e successiva elezione sia preminente rispetto alle sue “esigenze personali”. Però, vista la sua scarsa partecipazione ai Consigli Comunali, evidentemente la pensa diversamente».