Leggi regionali impugnate dal Governo, Toma: «Su precari della sanità avevo messo in guardia il Consiglio»

CAMPOBASSO. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha impugnato sette leggi della Regione Molise perché in contrasto con le norme statali e della Costituzione.

Molte sono state le polemiche a riguardo.

Così, il presidente della regione Donato Toma ha cercato di chiarire la situazione.

«Posso parlare perché è finita la campagna elettorale e possiamo tornare a parlare di politica regionale. Intanto il governo ha impugnato, leggevo su alcuni giornali locali, 7 leggi di cui 6 sui debiti fuori bilancio. In realtà l’impugnativa è unica. Il consiglio ha ritenuto di impugnare le leggi di debiti fuori bilancio, in realtà è una quisquilia tecnica. La copertura c'era nel 2021, le leggi sono state approvate nel 2022.

Il governo sostiene che la copertura è andata al 2022, cose che ai telespettatori interessano poco, probabilmente.

Sta di fatto che noi non possiamo accettare la tesi del governo perché ci toglierebbe delle risorse. Per cui andiamo davanti a un giudice terzo, un arbitro terzo che è la Corte Costituzionale, come abbiamo fatto altre volte. Ricordo per esempio la legge sulle Carresi che il governo ci aveva impugnato e la Corte Costituzionale ci ha dato ragione ma così tante tante altre volte. Ricordo la visita di un ministro per le autonomie locali, Francesco Boccia che, in questa sala della giunta, disse che le regioni si vedono impugnate troppe leggi ma il Molise quasi sempre vince in corte costituzionale.

Sono quisquiglie. Servono per la campagna elettorale e, chiaramente, servono per ledere la mia immagine personale, cosa molto deprecabile per chi fa politica.

Si parla di politica non delle persone. Non sempre le norme che si formano in consiglio poi superano il contrasto con la Costituzione, con le leggi nazionali.

Quella sulla sanità, addirittura ha avuto l'impugnativa con una richiesta di sospensiva per gravi danni che potrebbe apportare ed è in contrasto con le funzioni commissariali.

Bisogna stare molto attenti.

L’altra norma sui precari, io avevo avvisato che c’è anche un mio intervento in Consiglio e avevo avvisato il Consiglio che quella norma era in odore di illegittimità, ma il consiglio la intensa votarla ugualmente. E questo è il risultato».