Consiglio comunale by-night, Del Peschio replica alla Morena

GUGLIONESI. Nell’ultimo Consiglio comunale, convocato in seconda battuta alla 23, ci sono stati scambi significativi tra maggioranza e componenti delle varie anime dell’opposizione, fuoco incrociato di amministrazione e Gianfranco Del Peschio (nel messaggio letto dal sindaco Mario Bellotti in aula) contro la presidenza del Consiglio comunale. Ne è seguita la replica a firma di Barbara Morena. Oggi è la volta proprio di Del Peschio, che invia una lettera aperta alla Morena: «In merito alla protesta del sottoscritto di non partecipare alla seduta di consiglio perché convocata alle 23 ho dovuto registrare, (nonostante l’evidenza) da parte della signora Barbara Morena, un tentativo volpino di rovesciare la frittata ricordando al sottoscritto che l’impegno istituzionale assunto con la candidatura e successiva elezione sia preminente rispetto alle sue ‘esigenze personali’. Però, vista la sua scarsa partecipazione ai Consigli Comunali, evidentemente la pensa diversamente». Da tempo ho deciso di non farmi trascinare nelle ‘risse da bar di periferia’ imbastite da parte di alcune minoranze, fin da quanto mi è apparso chiaro il ruolo che si erano ritagliati diretto ad un unico fine: “far perdere tempo’ e rallentare l’azione amministrativa” a prescindere (come diceva Totò!). Ma di fronte alla presa di posizione, tendenziosa e persino arrogante, della signora Barbara Morena ho sentito il dovere di precisare e ribadire le ragioni della mia protesta, se non altro per rispetto di chi mi ha votato.

A riguardo, credo vada precisato in punta di diritto che un consigliere comunale nell’esercizio della funzione non è tenuto a rendere conto al Presidente del Consiglio i motivi della eventuale mancata presenza in consiglio. Aggiungo, però che le mie assenze sono sempre legate ai miei impegni di lavoro, visto che non vivo di stipendi essendo da, quasi, 40 anni partita Iva. Per questo motivo (visto che intendo assolvere i miei compiti di consigliere !!) ho più volte chiesto, e non solo io (senza ottenere, oltretutto, nulla) di concordare orari e date dei consigli comunali. Le dietrologie ‘pettegole’ di chi ha tempo da perdere le lascio volentieri ad altri nonostante siano calunniose e minano la serietà degli altri. Ed allora confermo le critiche mosse e pongo una domanda: posto la 2° convocazione (prevista dalla legge) perché non fissarla in un orario accettabile? Ad es.: nella stessa ora della prima convocazione decidendo solo un’altra data? A questa domanda non si può rispondere con ‘argomentazioni patetiche’ (poco presidenziali) mosse dalla volontà di gettare fango sui consiglieri, vittime di un dirigismo non previsto dalla legge che impedisce la partecipazione. La signora Barbara Morena avrà pure mille motivi (che non siamo interessati conoscere) per essere contro il sindaco ma lo facesse liberando il ruolo di presidente che deve essere svolto per favorire l’attuazione del programma. Ora, rispetto a questa funzione, è evidente che i giudizi politici pubblicamente espressi circa la tenuta e la capacità della maggioranza, è un clamoroso autogol che conferma ciò che era già chiaro: piegare la funzione di presidente per opporsi ad una maggioranza che lo ha nominata.

A tal proposito, se la signora Barbara Morena si leggesse bene leggi ed i regolamenti potrebbe rendersi conto che da tempo è andata oltre la sua funzione. Non è nel mio stile confondere la politica con la consumazione delle vendette personali e con le convenienze. Né apostrofare altri con giudizi riguardanti il valore della persona. Per questo intendo continuare ad esercitare il diritto-dovere di rivendicare per Guglionesi un presidente capace, competente e rispettoso delle regole». Questa la risposta di Gianfranco Del Peschio, capogruppo di Comunità e Futuro.