Centrodestra coeso alla convention di ringraziamento dei 4 eletti in Molise

CAMPOBASSO. Pur non partecipando a incontri elettorali nella campagna per le politiche 2022, il presidente della Giunta regionale Donato Toma è stato presente oggi pomeriggio nella convention di ringraziamento dei parlamentari Claudio Lotito e Lorenzo Cesa, che si è tenuta a Campodipietra, assieme ai due colleghi molisani Costanzo Della Porta ed Elisabetta Lancellotta.

Un centrodestra coeso al Centro m2 di Campodipietra, nella manifestazione di ringraziamento da parte dei neo eletti in Parlamento. Intervento del Presidente della Regione Donato Toma che ha elogiato i coordinatori regionali e provinciali, gli assessori e i partiti per il proficuo lavoro svolto.

"Ha prevalso il lavoro di squadra rispetto alle posizioni personali - ha detto Toma che ha aggiunto: "Questa sera voglio pubblicamente ringraziare il neo senatore Claudio Lotito e il deputato Lorenzo Cesa che, durante la campagna elettorale, hanno condiviso con me alcune emergenze amministrative particolarmente importanti, contribuendo a trovare la via per una soluzione. A loro e ai molisani Elisabetta Lancellotta e Costanzo Della Porta vanno gli auguri di buon lavoro.

"Abbiamo bisogno di una presenza forte in Parlamento perché negli ultimi 5 anni siamo rimasti soli. Sono convinto che, insieme, faremo un grande lavoro per il bene del Molise e dei molisani". Alla serata ha partecipato l'eurodeputato Aldo Patriciello.

