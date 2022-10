«Basso Molise e Termoli torneranno protagonisti», si guarda alle elezioni regionali

TERMOLI. Per impegni concomitanti, il candidato di Fratelli d’Italia Luciano Paduano, dirigente nazionale e responsabile organizzativo del partito in Molise, non ha potuto prendere parte alla manifestazione di ringraziamento che i due eletti Costanzo Della Porta ed Elisabetta Lancellotta hanno promosso mercoledì scorso a Montenero di Bisaccia, alla presenza dei sindaci del territorio e degli elettori della zona. Paduano si trovava nel capoluogo, ma ha voluto comunque dire la sua, nel solco di quel pensiero che vorrebbe riscattare il ruolo del basso Molise, troppo a lungo ignorato nelle dinamiche politiche sull’asse Campobasso-Isernia. «Scusandomi per la mia assenza a Montenero di Bisaccia (altri impegni nel capoluogo me lo hanno impedito), voglio fare un plauso alla prima uscita dei neo eletti di Fratelli d’Italia, al Senato Costanzo Della Porta, alla Camera Elisabetta Lancellotta. Nella sala consiliare del Comune di Montenero di Bisaccia i due sono riusciti a riunire i sindaci del Basso Molise. Mi auguro che sia il primo passo per difendere, finalmente, tutti insieme, Termoli e quello che con Larino era il suo collegio, territorio per troppi anni trascurato da Governi regionali e nazionali». Evidente anche una stoccata a chi negli anni è appartenuto alle maggioranze di Governo a Palazzo Vitale.

«Come componente dell’Assemblea nazionale di Fratelli d’Italia ribadisco la mia grande soddisfazione per il risultato raggiunto dal mio partito. La presidente Giorgia Meloni, Costanzo Della Porta al Senato, Elisabetta Lancellotta e il sottoscritto alla Camera, hanno permesso di eleggere tutto ciò che si poteva, sia nel Partito che nella coalizione. Ricordo che oltre a Della Porta e Lancellotta, sono stati eletti, grazie al grande risultato di Fratelli d’Italia, il senatore Claudio Lotito e l’onorevole Lorenzo Cesa. Permettetemi un ringraziamento particolare ai termolesi, amministratori e iscritti a Fratelli d’Italia, dal disoccupato al professionista, dalla casalinga alla dottoressa, che oltre ad approcciarmi durante la campagna elettorale, mi manifestano ancora affetto e auguri per il futuro. Ciò mi rende orgoglioso di appartenere a questa comunità, chissà forse ascolterò il consiglio di qualcuno candidandomi alle regionali per contribuire al rilancio di questa regione, cominciano proprio dalla sanità, dall’ospedale San Timoteo di Termoli».