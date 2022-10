I riflettori dei media nazionali sul primo giorno di Costanzo Della Porta

ROMA. La prima volta di qualcosa non si scorda mai. Il primo giorno di scuola, il primo compleanno, il primo bacio e così via.

Lo sa bene il senatore Costanzo Della Porta che, ieri lunedì 10 ottobre, per la prima volta ha varcato le porte, immense, di Palazzo Madama a Roma.

Lui che arriva da una piccola realtà come San Giacomo degli Schiavoni, si è trovato nella magica ed eterna Roma per affrontare il suo primo giorno della sua nuova vita.

La vita del senatore inizia tra le fila della politica. Fin da ragazzo. Una scalata verso l’alto. Senza mai fermarsi.

Un'escalation che lo ha portato a essere il molisano, anzi il basso molisano, votato e preferito per quell’ambito posto da senatore.

Quel ruolo che lo porterà a migliorare la realtà della sua terra. Quella terra che porta con sé e che a tutti costi cercherà di tutelare e proteggere. Così come ha sempre affermato durante le innumerevoli interviste e gli innumerevoli incontri con i cittadini. La sua prima volta da senatore, dicevamo, con il suo bel kit da senatore, comprensivo di Costituzione, manuali e tutto quello che serve a un politico.

L’abbiamo raggiunto telefonicamente e con un pizzico di emozione ci ha raccontato il suo primo giorno a Roma.

«È stato strano. Come se fosse il primo giorno di scuola. È emozionante e al tempo stesso sono orgoglioso. Orgoglioso di dire che provengo dal Molise, da San Giacomo degli Schiavoni e dal basso Molise. Mi si riempie il petto di orgoglio.

Non posso entrare nei dettagli della riunione ma io sono già pronto a mettere in atto tutto ciò che ci siamo detti in campagna elettorale. Per la mia terra. Sono stato invitato in diverse trasmissioni televisive. E lì avrò modo di parlare di quello che andremo a concretizzare».

I riflettori sono tutti puntati su di lui. I giornali, i media nazionali e le trasmissioni politiche parlano di lui.