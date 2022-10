Maggioranza "ristretta" a Larino, si è dimessa l'assessore Civitella

LARINO. L’assessore alle Pari opportunità e Cultura, Maria Giovanna Civitella, già vice sindaca nella prima fase del mandato quinquennale, si è dimessa. In verità, le dimissioni risalgono già a fine agosto, addirittura, il 29 per l’esattezza, ma questa decisione è balzata in cronaca politica locale solo a seguito delle note vicende riguardanti la casa di riposo “Achille Morrone”. Il sindaco Giuseppe Puchetti aveva ricomposto l’esecutivo chiamando in Giunta la presidente del Consiglio comunale, Iolanda Giusti, attribuendole le medesime deleghe lasciate vacanti dalla Civitella, che va ad affiancare il vice sindaco Giulio Pontico e i colleghi assessori Angela Vitiello e Antonio Vesce. Una fase di fine percorso piuttosto travagliata. Al momento, infatti, la maggioranza può contare solo sui cinque componenti della squadra di governo locale e gli ex assessori Giardino e Bonomolo.

A dare la stura alla crisi interna alla maggioranza è stato il gruppo politico di opposizione “Il Germoglio”: dallo scorso 7 ottobre i consiglieri comunali de “Il Germoglio” Vito Di Maria e Pardo Mezzapelle, ma anche la consigliera del Pd Alice Vitiello e la consigliera Maria Giovanna Civitella hanno inoltrato via Pec, richiesta di convocazione di un consiglio comunale d'urgenza sulla vicenda della Casa di Riposo, Fondazione "Achille Morrone". «Nella nota - si legge - i citati consiglieri chiedono al sindaco Giuseppe Puchetti ed all'assessore alle Politiche sociali Angela Vitiello di riferire in consiglio comunale in merito ai fatti emersi sulle testate giornalistiche al fine di rendere edotto il Consiglio medesimo e far chiarezza sulla situazione e sul futuro della struttura, eretta quale Ente Morale nel 1949 in considerazione della sua importanza sociale per la città ed il suo circondario, la cui funzione deve essere tutelata e garantita anche per il futuro».