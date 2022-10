«Centrodestra contro centrodestra, che facciano tutto da soli!»

CAMPOBASSO. «Centrodestra contro centrodestra, che facciano tutto da soli!» È quello che ha affermato oggi il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Vittorio Nola.

«Le elezioni regionali si avvicinano e il centrodestra molisano ricorda sempre più una bolgia dantesca, quella degli “ipocriti”.

A pochi giorni dal risultato delle elezioni politiche sono tornate ad agitarsi le anime “dannate” degli stessi attori istituzionali che in questi anni non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno al presidente Toma, ma che ora si affannano per espiare le proprie “colpe” al cospetto dei molisani.

Parlo di Michele Iorio, Gianluca Cefaratti, Aida Romagnuolo e Salvatore Micone che ora paventano una sfiducia per tentare di lavarsi la coscienza politica. Un classico, quando comincia a ballare qualche poltrona.

Ma è bene ricordare che nessuno di loro ha negato supporto a Toma quando siamo stati noi a presentare non una, ma ben due mozioni di sfiducia ad un esecutivo che si era già dimostrato inadeguato a risolvere i problemi dei cittadini.

Non servirà a nulla, dopo quattro anni di fallimenti e mancate risposte, far credere ai molisani che i membri della maggioranza siano esenti da responsabilità. A sancirlo, infatti, saranno solo e soltanto i cittadini, all'interno dell’urna.

Aggiungo che nel caso del presidente del Consiglio Micone, la sola apposizione della propria firma su una mozione di sfiducia dovrebbe comportare per coerenza le immediate dimissioni dalla carica istituzionale dove è stato eletto anche con il voto di Donato Toma!

Noi non smetteremo di far luce sull’incoerenza di questi signori e non permetteremo che strumentalizzino per meri scopi elettorali il disagio di un’intera regione.

Centrodestra contro centrodestra: che facciano tutto da soli!»