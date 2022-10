«Oggi se hai un ictus, prima che l'ambulanza arrivi a Pescara o a Napoli si rischia di morire»

CAMPOBASSO. Fuochi d'artificio sulla sanità molisana, Iorio attacca, Toma contrattacca e l'ex governatore non la manda a dire: «Toma e Greco mi accusano di aver "sfasciato" la sanità molisana? Chiedessero ai cittadini: quando ero presidente della Regione Molise i servizi sanitari funzionavano, gli ospedali erano aperti e i molisani non dovevano andare a curarsi fuori regione. Oggi con Toma se hai un ictus, prima che l'ambulanza arrivi a Pescara o a Napoli si rischia di morire». Parole pesantissime, quelle di Iorio, che rilancia la sua figura con 3 c: competenza, capacità e concretezza.

«Toma e Greco iniziano ad apparire due facce della stessa medaglia. Non capisco se ad infastidirli è stato il mio commento al Pos oppure il fatto di aver dichiarato che sulla sanità questo presidente sta sbagliando tutto e merita di andare a casa».