"Non c'è tempo da perdere, abbiamo una grande responsabilità verso i cittadini"

Parlamento insediato: l'intervista a Costanzo Della Porta

TERMOLI. È tornato a casa da senatore, Costanzo Della Porta. Nella sua San Giacomo. Quella sua San Giacomo che ha sempre creduto in lui.

Dopo l’insediamento e il suo primo giorno a Palazzo Madama, Costanzo Della Porta la sua prima uscita ufficiale, in Molise, da senatore, la fa a Termoli in occasione della presentazione della Supercoppa nazionale di bocce ieri sera in sala consiliare.

E per l’occasione ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TermoliOnLine.

Protagonista assoluto della coalizione di centrodestra con Fratelli d’Italia grazie al suo percorso politico coerente lungo trent’anni, le prime esperienze di partito e amministrative, quella di primo cittadino di San Giacomo degli Schiavoni e l coronamento di un sogno: quello di poter rappresentare l’Italia e il Molise a Palazzo Madama.

«È stata una grande emozione entrare in quell’aula così solenne. Proprio ieri ho realizzato cosa significa quel ruolo che ho assunto da pochi giorni. Questo mi onora e mi onera di una grande responsabilità, che è quella di fare il meglio per il popolo italiano e per il nostro Molise.

Non c’è tempo da perdere. Credo che l’obiettivo primario sia fare delle consultazioni veloci e, arrivare immediatamente alla formazione del nuovo Governo. L’Italia ha bisogno di risposte. C’è il caro bollette che incombe e bisogna dare una risposta agli italiani immediatamente. Da questo punto di vista dobbiamo muoverci con velocità perché, ripeto è il momento delle decisioni non dell’attesa.

C’è stato un incidente di percorso, che se non ci fosse stato sarebbe stato meglio ma oggi alla Camera si è ritrovata la compattezza e credo che si possa andare spediti nei prossimi 5 anni di Governo per realizzare le cose di cui l’Italia ha bisogno».

E per quanto riguarda l’elezione di Ignazio La Russa: «è un uomo di grande militanza e di grande rispetto delle istituzioni. Lui eserciterà, ne sono certo, come ha detto, il suo ruolo con grande imparzialità. Ho molta fiducia nel suo operato da Presidente del Senato e, sono certo, che troverò un grande presidente che accompagnerà la mia attività parlamentare. Ripongo tanta fiducia in Ignazio La Russa. Sono contento che sia stato scelto lui come presidente».