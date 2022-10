Sanità, Lotito: «Impegno per migliorare il Pos 2022-2024, stanziamenti insufficienti»

CAMPOBASSO. "Il presidente Toma mi aveva assicurato che, prima della trasmissione agli uffici competenti, ne avremmo parlato.

Sono rimasto invece sorpreso nel sapere che era stato già trasmesso e pubblicato sul sito della Regione, in attesa chiaramente dei contributi da parte di tutti, enti, istituzioni e cittadini".

Lo afferma il senatore Claudio Lotito a proposito della bozza del Programma Operativo della sanità molisana, resa nota nei giorni scorsi dal presidente-commissario Donato Toma.

"Ora comunque - aggiunge Lotito parlando in una intervista a Telemolise - sarà mia cura approfondire il documento, ascoltare le istanze del territorio e poi contribuire a fare la sintesi più equilibrata possibile per migliorare il Piano, dando le risposte che i cittadini auspicano".

Sulla sanità il senatore aggiunge: "Io ho sempre detto che il fondo in dotazione al Molise era insufficiente per soddisfare le effettive esigenze del territorio. Questo fondo si basa su alcuni parametri e quindi, nel momento in cui si deve incrementarlo, bisogna ragionare sui parametri da modificare e io questi ce li ho bene in testa: il fatto che gli abitanti del Molise sono i più anziani d'Italia e che questi sono sparsi a macchia di leopardo sul territorio; il fatto che la viabilità non consente di poter raggiungere agevolmente gli ospedali; il fatto che servono dei presidi ospedalieri di prossimità. Ci sono insomma tutta una serie di situazioni che giustificano l'incremento dei fondi".

Lotito infine conferma che sta lavorando a un 'Decreto Molise': "Non sarà riferito solo alla sanità ma anche a altri ambiti - specifica - come le infrastrutture, l'occupazione e le attività produttive con lo scopo di riportare il Molise al centro dell'attenzione della politica nazionale".

(Fonte Ansa.it)