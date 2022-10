Punto nascita, Roberti non fa sconti: la politica ci ha lasciati soli in questa battaglia

Punto nascita: l'intervista al sindaco Francesco Roberti

TERMOLI. La contesa sul Punto nascita di Termoli fa riesplodere la contrapposizione politica interna a un centrodestra molisano che dopo aver saputo portare avanti la campagna elettorale e incassati i 4 parlamentari nel voto del 25 settembre, ripropone le sue ormai cronicizzate posizioni distinte e distanti.

Non lo manda a dire lo stesso sindaco Francesco Roberti, che a margine di una manifestazione a cui ha preso parte ieri sera a Campobasso, è stato intervistato dalla collega di TeleRegione, Valentina Ciarlante, proprio sulla sentenza che poche ore prima aveva visto il Tar Molise dare ragione al ricorso presentato nel luglio 2021.

Il primo cittadino ribadisce come il Punto nascita può essere reparto capace di fare mobilità attiva, se organizzato e lasciato aperto senza patemi d'animo periodici, così come evidenzia la chiamata alla difesa di un bastione fondamentale per il territorio, mandato ricevuto dalla cittadinanza, che porterà avanti, se necessario, anche da solo, ma ringrazia tutti coloro che sono stati e sono al suo fianco, come i sindaci del basso Molise.

Sul Pos esprime dubbi e perplessità, se non addirittura sospetti, rispetto all'improvvisa accelerata nella pubblicazione della bozza da parte del commissario Toma, con cui, senza filtri, dice di non avere buoni rapporti politici.