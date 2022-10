Iorio: «Congratulazioni a Giorgia Meloni e al ministro Raffaele Fitto»

TERMOLI. Dall'ex governatore e oggi consigliere regionale, Michele Iorio, congratulazioni a Giorgia Meloni e al ministro Raffaele Fitto.

«In un momento così difficile per la nostra Nazione, l’Italia non poteva sperare in un governo politicamente migliore di quello di centrodestra e guidato da una donna che ha dimostrato di avere il giusto equilibrio e la giusta mediazione. A Giorgia Meloni vanno le più sincere congratulazioni da parte mia e della mia squadra.

Così come le mie più sincere congratulazioni vanno all’amico di sempre, l’on. Raffaele Fitto, per il prestigioso incarico ricevuto quale ministro per le Politiche Europee, le politiche di Coesione e il Pnrr. Un compito arduo, vista il particolare momento storico che l’Europa sta vivendo e per il ruolo che l’Italia assume nel quadro generale. Un incarico che rappresenta anche una grande speranza per il nostro piccolo Molise a cui Raffaele ha sempre guardato con un occhio e un cuore particolare avendolo come punto di riferimento per la ripresa economica della nostra regione».