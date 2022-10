Un'ascesa durata dieci anni, Paduano: "al Governo Meloni e Fratelli d'Italia chiediamo subito il decreto Molise"

TERMOLI. Il mondo del centrodestra è in fermento. In subbuglio.

Questa mattina alle ore 10, la prima leader donna del partito di Fratelli d’Italia, ha giurato davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Inizia l’era della prima donna presidente del Consiglio della 19esima legislatura.

Termoli è in festa, e come portavoce di Fratelli d’Italia abbiamo sentito Luciano Paduano.

«Grande, grandissima soddisfazione vedere Giorgia Meloni giurare davanti al Presidente Mattarella. Grande, grande, grande entusiasmo per questa piccola grande donna, e per quello che lei riuscirà a dare e a fare. L’emozione è tanta, mi si rompe persino il respiro ma è così. Per me che sono stato uno dei primi a crederci, in un attimo mi sono tornati in mente tutti i momenti importanti dalla nascita di questo partito. Mi ricordo quando giravo per Termoli chiedendo ai tanti amici di seguirmi in quest’avventura. Tanti mi hanno seguito e ricordo il primo congresso a Fiuggi, dove venni eletto al congresso nazionale. C’erano tanti amici dell’ex Alleanza Nazionale che partecipavano. il congresso di Trieste dove venni ancora confermato ancora nell’Assemblea nazionale, e Giorgia che mi ha sempre trasmesso carisma e carica. Ci ha sempre entusiasmati per la voglia di riscatto di questa nazione.

I miei migliori auguri alla mia amica Giorgia Meloni, alla mia e alla nostra Presidente. Noi aspettiamo il decreto Molise e sappiamo che arriverà.

Grazie a chi ci ha supportati e speriamo che ci supporteranno anche per la regione. Andiamo avanti perché sarà un gran bel lavoro con un bel governo forte che non tralascerà i territori».