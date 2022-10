Governo Meloni, l'intervento dell'onorevole Cesa

Intervento alla Camera dell'onorevole Lorenzo Cesa

ROMA. Come avvio di legislatura, anche Termolionline ha condiviso la diretta Facebook dall'aula della Camera dei Deputati, in cui ha debuttato con le dichiarazioni programmatiche il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

Dopo il discorso del Premier Giorgia Meloni, l’onorevole Lorenzo Cesa ha preso la parola. Ribadendo la vicinanza, l’ammirazione e la soddisfazione di esser parte di un governo di centrodestra.

Noi di TermoliOnLine, abbiamo raccolto le sue parole.

«Signor presidente, signor presidente del Consiglio, colleghe e colleghi, oggi nasce il primo governo della storia del nostro paese a guida della Destra Repubblicana.

Con questa nuova compagine di governo abbiamo il privilegio e l'opportunità di avere lei presidente, donna con un’esperienza parlamentare e governativa solida alle spalle.

Avendo il sottoscritto attraversato diverse stagioni politiche del nostro paese, non posso che esprimere, per questo, ammirazione e soddisfazione.

Un passo in più che compie la nostra democrazia parlamentare. Le sfide che abbiamo dinanzi non ci permettono di saltare il tempo in cui viviamo, avrebbe detto un grande statista, Aldo Moro. Ma si tratta di essere coraggiosi, si tratta di essere fiduciosi, e lei con il suo grande coraggio e la sua determinazione è arrivata a presiedere il sessantottesimo governo italiano.

Per lei, lo so, Palazzo Chigi non val bene una messa. Delle sfide epocali che abbiamo davanti, l'Europa, signor Presidente, è la bussola e l’orizzonte.

Un'Europa che, anche attraverso le drammatiche esperienze della pandemia, ha ritrovato proprio quello spirito di solidarietà auspicato dai nostri padri fondatori, Adenauer, Schuman e De Gasperi.

Il programma next generation è il sostegno comune per i paesi membri più in difficoltà, così come la risposta corale e unitaria dell'Europa, dinanzi alla barbaria dell’invasione contro lo stato sovrano ad opera di un disperato Putin, ha rafforzato il ruolo dell'Unione e amplificato la percezione del suo valore come ogni strumento di pace.

La guerra in Ucraina ha evidenziato, tuttavia, quanto siamo ancora fragili. È il momento di fare un passo avanti politico sul fronte europeo.

Non possiamo dipendere da chi ha preferito l’uso della forza come diplomazia. L’unica via d’uscita è non legittimare chi invade. La pace deve passare per il suo alveo naturale

Questa guerra deve indurre anche noi ad adottare cambiamenti decisi.

È il tempo delle riforme strutturali in questo paese, senza indugi.

È il popolo sovrano che ha espresso l’impronta chiara da dare a queste riforme. In primis una vera semplificazione della burocrazia, un fisco che dia sostegno.

Le nostre riforme devono mettere al centro il cittadino, la persona e il suo rapporto con lo stato che deve fondarsi sulla mutua fiducia.

Noi Moderati le saremo vicini con convinzione».