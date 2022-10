"Europe for peace", la manifestazione in corso Nazionale

NO ALLA GUERRA

TERMOLI. L’orribile massacro in corso alle frontiere dell’Europa sta degenerando verso un’ulteriore escalation. Di fronte all’incapacità dei governi e delle istituzioni internazionali di arrestare questa corsa al suicidio si devono muovere i popoli. Con difficoltà l’opinione pubblica sta uscendo dal lungo letargo imposto dalla ninnananna del pensiero unico cantata dai media e dalle principali forze politiche. La mobilitazione è cominciata dal basso e si sta estendendo a macchia d’olio. E questo è un dato positivo in preparazione della manifestazione nazionale del 5 novembre a Roma indetta da Europe for Peace a cui i militanti di Rifondazione Comunista e Unione Popolare parteciperanno

Cosi come speriamo che l’adesione e l’attivismo pacifista delle ultime ore di Pd e M5S non sia solo una operazione di facciata e politicista in risposta alla nascita del governo Meloni.

Perché è giusto ricordare che il Pd fino ad oggi è quello che più di tutti ha alimentato il conflitto bellico, ha sposato totalmente le politiche della Nato, ha sempre sostenuto l’aumento delle spese militari. Cosi come il movimento 5 stelle che con i governi Conte1 e Conte 2 ha fatto registrare un aumento delle spese militari del 26% rispetto (1,4% del Pil) a fronte di un taglio di 37 miliardi alla spesa sanitaria.

Per questo crediamo che è arrivato il tempo di scelte precise e non opportuniste. È inaccettabile il voto dei parlamentari del M5S e Pd che, negli ultimi mesi della legislatura, hanno deciso l’aumento delle spese militari fino al 2% del Pil: perché questo vuol dire preparare la guerra, non la pace. Vuol dire sovvertire il progetto della Costituzione, gettare al vento il sacrificio di chi è morto nella Resistenza.

Noi continuiamo a pensare che non ci siano guerre giuste: perché non ci possono essere vincitori, solo macerie radioattive. E nessuno a piantarci una bandiera sopra.

Se vogliamo la pace, prepariamo la pace.

Domenica 30 ottobre 2022 dalle ore 17,30 in corso Nazionale angolo Via Adriatica a Termoli Rifondazione Comunista e Unione Popolare organizzano un presidio per chiedere l’immediata cessazione della guerra, e no alle spese militari.

