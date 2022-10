L'urbanistica "sociale" al centro del Consiglio

TERMOLI. Con lo streaming fuori uso per problemi tecnici, sindaco, Giunta, maggioranza e opposizione si sono confrontati ieri sera in municipio su diversi temi in Consiglio comunale, “arbitrato” come sempre dal presidente del Consiglio Annibale Ciarniello, coadiuvato dall’ufficio di presidenza.

Come accade di prassi, l’avvio dei lavori è stato dedicato a sessioni di carattere finanziario, amministratori chiamati a ratificare la variazione dell’urgenza al bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 approvata nella seduta dell’esecutivo del 9 settembre scorso, oltre all’illustrazione di Carniello si è passati direttamente al voto.

La proposta è approvata con 15 voti favorevoli contro 9 non partecipanti al voto, medesimo copione per la variazione del piano triennale delle opere pubbliche e l’ulteriore variazione del bilancio di previsione triennale.

La discussione “politica” vera e propria è cominciata dopo e si è incentrata su tre proposte che riguardano il territorio.

In Consiglio è approdato il punto all’ordine del giorno riguardante la struttura sociale “dopo di noi” legge n.112/2016 - approvazione planivolumetrico per le aree site in contrada Mucchietti art.10 e 19 del d.p.r. n.327/2001.

È intervenuta la consigliera Stumpo che ha dichiarato che con il suo intervento avrebbe motivato la non partecipazione al voto della minoranza.

“Vorrei motivare la mia decisione. Pensare al futuro di chi, poi, non avendo più i genitori rimarrà senza possibilità di partecipare alla vita normale, non solo è eticamente accettabile ma è auspicabile da parte di qualunque amministrazione anche senza l’intervento della chiesa. Nella delibera si cita l’articolo 19 del Dpr dell’8 giugno 2001, che prevede la variabile al Prg e lo prevede tramite una conferenza di servizi. La legge dice che la conferenza deve precedere, esattamente il contrario della proposta. Il rispetto delle procedure giuridiche non è un optional, è qualcosa che va rispettato».

I favorevoli sono stati il sindaco Francesco Roberti, Annibale Ciarniello, Vincenzo Aufiero, Nico Balice, Fernanda De Guglielmo, Basso Antonio Di Brino, Timoteo Fabrizio, Bruno Fraraccio, Nicola Malorni, Michele Marone, Enrico Miele, Alberto Montano, Pino Nuozzi, Costanzo Pinti e Vincenzo Sabella,

Non hanno partecipato al voto Francesco Rinaldi, Antonio Bove, Daniela Decaro, Nick Di Michele, Angelo Sbrocca, Oscar Scurti, Ippazio Stamerra, Marcella Stumpo e Manuela Vigilante.

Si è proseguiti poi il quinto punto all’ordine del giorno, richiesta permesso di costruire in deroga, ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 380/2001, per la realizzazione della casa canonica, per la sistemazione dei locali pastorali e per l’ampliamento dell’aula liturgica con la realizzazione del battistero dell’attuale chiesa di Sant’Antonio in Termoli.

Il consigliere Sbrocca ha chiesto al presidente del Consiglio se, in questa proposta, ci fosse il parere paesaggistico. “Il problema è molto semplice- ha dichiarato Sbrocca nel suo intervento- se questo parere non c’è, il nostro voto come opposizione sarà contrario. Perché noi con questa proposta andiamo ad approvare il progetto. Questa proposta prevede il parere paesaggistico ma non abbiamo il vaglio delle autorità competenti. Non abbiamo quindi i pareri. Noi dobbiamo essere in grado di valutare tutti gli aspetti. Se c’è la relazione non siamo contrari a prescindere».

La consigliera De Caro ha proposto una mozione d’ordine per verificare se ci sono i pareri paesaggistici, con intervento a favore della collega Vigilante e contro di Balice, ma la mozione d’ordine è stata respinta e quindi con 15-7 di voto, la proposta è passata. I toni si erano surriscaldati quando il sindaco ha risposto al consigliere Sbrocca dicendo che «il parere c’è consigliere Sbrocca e lei non ha le competenze per valutare il parere paesaggistico. Lei non valuta l’aspetto paesaggistico, nessuno può farlo in Consiglio. Le vostre interpretazioni le pagheremo care. Facciamo ognuno la propria parte. Non faccia sempre il farmacista. Ha le idee confuse, e intanto a me non sono arrivati 8 milioni d’euro per il metanodotto».

Il sesto punto all’ordine del giorno riguardava l’approvazione definitiva del piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) del Comune di Termoli, capofila dei comuni di Campomarino, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni. In questo caso, la Stumpo ha votato contro, motivando la scelta con un suo intervento, e il resto dell’opposizione non ha preso parte al voto.

Galleria fotografica