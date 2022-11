«No War a Cinque Stelle», partita la delegazione che si unirà al corteo di Roma

TERMOLI. Lo zoccolo duro pentastellato del Molise si conferma quello termolese. Unico bus in partenza verso Roma oggi è quello di Termoli, che assieme ai “cugini” grillini di Vasto, porterà nella capitale una cinquantina di attivisti a manifestare per la pace.

Partita la delegazione pronta a sostenere la manifestazione per la pace che si terrà a Roma alle ore 12, col raduno a piazza della Repubblica: «No War a Cinque Stelle».

Portavoce, attivisti e simpatizzanti del M5S aderiscono alla manifestazione per la Pace in programma sabato 5 novembre a Roma, presenti i tre consiglieri comunali Daniela Decaro, Ippazio Stamerra e Antonio Bovio.

«Saremo presenti nella Capitale per ribadire il convinto "no" ad un conflitto insensato che continua a provocare vittime e distruzione tra la popolazione civile. Ci apprestiamo a vivere una grande giornata di partecipazione senza bandiere o simboli politici. Oggi più che mai, riteniamo, che qualsiasi azione messa in campo possa contribuire a quel processo di pace tra popoli auspicato da tutti e in particolare da papa Francesco».

Il concentramento della manifestazione è fissato per le ore 12 in Piazza della Repubblica e la partenza del corteo è prevista per le ore 14.

Il percorso del corteo è Piazza della Repubblica – Via Terme di Diocleziano – Via Amendola - Via Cavour – Piazza dell’Esquilino - Via Liberiana – Piazza Santa M. Maggiore – Via Merulana – Largo Brancaccio – Via Merulana – Viale Manzoni – Via Emanuele Filiberto – Piazza San Giovanni.

La manifestazione si concluderà intorno alle ore 18.30.