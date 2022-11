Facciolla sulla proposta Fanelli: «Sono contrario sia per motivi politici che giuridici»

CAMPOBASSO. Cosa pensa il Pd sulla sanità e il Pos di Toma? Per il segretario regionale dem, Vittorino Facciolla, «Bisogna provare a comprendere anche qual è la stella polare dei comportamenti che noi dobbiamo assumere nel prossimo futuro. Quali sono le parti che rallentano i servizi operativi. Su un ictus, un problema cardiaco… per tutto questo non ci convince questo Pos così come Iorio.

Ci sono alcuni aspetti che dobbiamo provare a valorizzare rispetto a ciò che è la nostra storia.

Le nostre ambulanze non hanno un sistema telematico, e lei ha scritto che non devono utilizzare WhatsApp, ma come devono comunicare? Su 90 medici del 118 sono operativi solo 50.

Per quanto riguarda l’emodinamica ci sono delle problematiche che si trascinano da tempo. Io mi aspetto che il Pos venga modificato.

A Termoli viene fatta la dichiarazione che faranno turni di notte, h24. Ma se mancano gli anestesisti?

Le cose si intrecciano, devono camminare di pari passo. Noi non abbiamo l’ospedale solo a Campobasso! Noi abbiamo l’ospedale unico. L’ospedale unico deve consentire di garantire il servizio emergenza urgenza anche a Termoli e Isernia. Le aree periferiche sono state svuotate dei servizi. Rimarranno solo 4 servizi. Non garantiamo la salute L’intervento sulla salute minima. Non c’è più azione e programmazione. Non esiste più. Il punto nascita diventa spazio maternità? I numeri ce li abbiamo ma voi non riducete la mobilità passiva!

Sulla proposta della Fanelli io sono politicamente e giuridicamente contrario. Come Partito democratico abbiamo avuto il presidente Frattura come commissario. La mozione di sfiducia? Voi non l’avete votate e ne abbiamo fatte due, quindi voi non avete credibilità. Non potete dirci di firmare insieme a voi. Non potete chiederci il soccorso».