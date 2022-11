Pos 2022-2024, Toma rilancia: «C'è ancora tempo per le osservazioni»

CAMPOBASSO. Il presidente-commissario Toma ha invitato ancora una volta gli stakeholders della sanità molisana che finora non si sono espressi attraverso una formale e puntuale indicazione, a presentare eventuali Osservazioni al Programma operativo sanitario. Oggi il Presidente si è rivolto ai colleghi consiglieri regionali.

La bozza di Po 2022-24 è stata come è noto inviata ai Ministeri affiancanti per una preventiva valutazione.

"Entro il termine non perentorio stabilito, sono pervenute 13 indicazioni da parte degli stakeholders - ha detto Toma durante l'assise legislativa di oggi - ma c'è ancora un po' di tempo per inviare le Osservazioni che dovranno comunque essere precise, cioè circostanziate e motivate. Siamo e siete tutti portatori di interesse della collettività - ha detto Toma rivolto ai consiglieri - vi invito pertanto a intervenire qualora abbiate utili e concrete argomentazioni. Ciò non vuol dire che tali indicazioni verranno poi accolte dai Ministeri ma, se c'è un tempo e un modo per intervenire - ha concluso - quel modo e quel tempo sono questi".