Mozione unica approvata in Consiglio regionale: si sospenda l'iter del Pos 2022-2024

CAMPOBASSO. Un Consiglio monotematico fiume quello di ieri a Palazzo D'Aimmo, che si è chiuso nella tarda serata.

Al centro della discussione l'istanza sull’adozione del Programma Operativo Sanitario (Pos) 2022-2024, così come formalmente richiesto dai consiglieri Greco, Primiani, De Chirico, Manzo, Fontana e Nola.

L’Assemblea ha discusso e valutato due atti di indirizzo presentati rispettivamente dai Consiglieri Greco, De Chirico, Primiani, Manzo, Nola e Fontana (mozione avente ad oggetto "Adozione Programma Operativo Sanitario (POS) 2022-2024"), e dai Consiglieri Iorio, Micone, Cefaratti e Romagnuolo (mozione avente ad oggetto "Piano Operativo 2022-2024 Regione Molise”).

Hanno illustrato all’Aula le due mozioni i primi firmatari, Greco e Iorio; sono seguiti gli interventi in sede di discussione generale e dichiarazione di voto, del Presidente della Giunta regionale Toma e dei consiglieri Facciolla, De Chirico, Cefaratti, Nola, Pallante, Manzo e Fontana.

Al termine del dibattito una delle due mozioni, quella presentata dal M5S, è stata ritirata ed è stata presentata in suo luogo una nuova mozione, sottoscritta da vari Consiglieri di maggioranza e minoranza, che è stata posta alla valutazione dell’Assemblea, avente ad oggetto “Programma Operativo Sanitario 2022-2024”.

Il nuovo atto di indirizzo è stato quindi approvato a maggioranza (11 favorevoli e 7 astenuti), così come emendato.

In particolare con l’atto di indirizzo approvato l’assise legislativa regionale, premesso che in sede di discussione consiliare sono emerse utili osservazioni e suggerimenti sulla bozza di Programma Operativo Sanitario 2022-2024 inviato ai Ministeri affiancanti per la preventiva valutazione, e considerato che si rende necessario che il Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo sanitario valuti e faccia valutare dal Tavolo tecnico interministeriale e, ulteriormente, in sede politica, le osservazioni pervenute dagli stakeholder del territorio, impegna il Presidente della Regione a: chiedere ai Ministeri competenti di sospendere la valutazione del Programma Operativo Sanitario 2022-2024; di comunicare ai Ministeri competenti l’apertura di un confronto istituzionale e politico con il Governo e con il Consiglio regionale sulla bozza del Programma Operativo Sanitario già inviato e di trasmettere gli esiti ai Dicasteri competenti al termine del confronto in parola.

La seconda mozione a firma dei Consiglieri Iorio, Micone, Cefaratti e Romagnuolo è stata quindi ritirata.