"Lotito vicepresidente commissione Bilancio, una garanzia per il Molise"

CAMPOBASSO. "Esprimo viva soddisfazione per l'elezione del senatore Claudio Lotito a vicepresidente della commissione Bilancio e Programmazione economica del Senato. Si tratta di un settore strategico, fondamentale per lo sviluppo e il futuro del Paese e questa è di sicuro una buona notizia anche per il Molise. Sono convinto che Lotito, che è anche capogruppo di Forza Italia in commissione Finanze e Tesoro di Palazzo Madama, saprà svolgere tali compiti con la capacità, determinazione e passione che lo contraddistinguono da sempre e che gli consentiranno di raggiungere risultati davvero importanti".

Lo dichiara in una nota l'assessore regionale di Forza Italia Nicola Cavaliere.

"Auguri di buon lavoro al senatore Claudio Lotito, eletto vicepresidente della commissione Bilancio e Programmazione economica del Senato. Un ruolo prestigioso e importante, che saprà di sicuro ricoprire al meglio grazie alle sue note competenze e qualità umane".

Lo dichiara in una nota la coordinatrice regionale di Forza Italia in Molise Annaelsa Tartaglione.

"Il senatore Lotito - aggiunge Tartaglione - è stato scelto anche come capogruppo di FI in commissione Finanze e Tesoro di Palazzo Madama. Un doppio riconoscimento in un ambito sempre più delicato e cruciale per la politica che sarà utile anche per le problematiche del Molise".