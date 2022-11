Consiglio comunale sul Pos, la minoranza affatto convinta: «Proposta debole»

TERMOLI. In previsione della discussione sulla sanità richiesta dalla maggioranza, i consiglieri di minoranza al Comune di Termoli ritengono opportuno precisare la propria posizione rispetto a questa iniziativa, per evitare confusioni e strumentalizzazioni.

«L’ordine del giorno che si andrà a discutere lunedì 14 novembre in adunanza aperta ci sembra estremamente generico e basato su vaghi richiami all’importanza del coinvolgimento delle parti sociali e della conferenza dei sindaci, privo di ampio respiro, non abbastanza incisivo nell’individuare i punti chiave per la ricostruzione di un sistema ormai del tutto collassato, tardivo perché giunto dopo 3 anni e mezzo di sostanziale, assordante silenzio, mentre assistevamo sgomenti al progressivo svuotamento del San Timoteo e degli altri presidi ospedalieri in regione.

Un po’ come una pistola scarica di fronte al bazooka del Piano operativo.

Spieghiamo più nel dettaglio i motivi tecnici di questa nostra posizione:

Il punto 1), oltre ad essere superato dal fatto che il Consiglio regionale ha impegnato il Presidente a sospendere l’attuazione del P. O. 2022-2024, chiede il ritiro del medesimo P. O. per vizio procedurale (mancato coinvolgimento dei portatori di interessi), non sostanziale.

Il punto 2) perora un tavolo tecnico comunale con le parti sociali, il che è sbagliato perché serve semmai un coordinamento politico e sociale a livello regionale.

Il punto 3) invoca l’interessamento dei sindaci e dei parlamentari molisani in modo assolutamente generico, senza avanzare precise esigenze, ma nemmeno dei criteri guida.

Dobbiamo pensare allora, considerato il momento in cui arriva questo ordine del giorno, ad un intervento puramente politico che si inserisce nei giochi preelettorali per le candidature regionali? Certamente strano appare il ricorso da parte dei consiglieri di maggioranza ad uno strumento (la richiesta di convocazione del Consiglio con le firme di un quinto dei componenti) di solito usato a tutela dei diritti della minoranza, che non ha altro modo per ottenere la discussione di argomenti “scomodi”.

Forse non tutti erano d’accordo in maggioranza, o si temeva che il Presidente del Consiglio non avrebbe concesso in altro modo l’adunanza?

Tutto lascia pensare ad una iniziativa del tutto interna alle dinamiche di riposizionamento delle varie anime del centro destra, non alla tanto invocata assunzione delle proprie responsabilità nei confronti dei cittadini. Quante volte in questi tre anni e mezzo abbiamo cercato con tutte le procedure possibili (interpellanze, mozioni, ordini del giorno, convocazioni di consigli) di smuovere un immobilismo incomprensibile e colpevole?

Tutto ciò che si è voluto fare è stato un ricorso al TAR (firmato come semplici cittadini e non come amministratori, è bene ricordarlo), di fatto inefficace per come è stato formulato.

I nostri continui sforzi per difendere la sanità molisana sono stati regolarmente accolti dal rifiuto ad agire, accompagnato come di consueto dall’accusa di incompetenza, in quanto il Sindaco non avrebbe alcuna autorità su questo tema.

Peccato che nell’ordine del giorno odierno si faccia riferimento proprio a quella funzione di prima autorità sanitaria cui i consiglieri di minoranza si sono sempre appellati quando chiedevano all’amministrazione di far sentire la propria voce...

Certo, meglio tardi che mai, ma restiamo poco convinti di questa iniziativa.

Tuttavia, come sempre è stato in questi 3 anni e mezzo, saremo presenti e parteciperemo costruttivamente suggerendo soluzioni per modificare un P. O. che mette una pietra tombale su ciò che resta della sanità molisana ed iniziare finalmente la ricostruzione del nostro diritto alla salute».

Presa di posizione firmata da tutti i componenti: Marcella Stumpo (Rete della Sinistra), i quattro esponenti del Movimento 5 Stelle (Nicolino Di Michele, Daniela De Caro, Antonio Bovio e Ippazio Stamerra, i tre consiglieri dem Angelo Sbrocca, Manuela Vigilante, Oscar Scurti e Andrea Casolino, VotaxTe.