Il centrodestra affina la strategia sul Consiglio di lunedì, riunito il gruppo di maggioranza

TERMOLI. Mancano poche ore, meno di 24, al confronto politico sulla sanità, che lunedì sera, domani, prenderà corpo in Consiglio comunale.

L’amministrazione di centrodestra avversa la programmazione contenuta nel Pos 2022-2024 messo a punto dal commissario Donato Toma e la sua struttura, tanto da chiederne il ritiro.

L’opposizione ha diffuso una nota in cui considera esiziale e sterile questo passaggio, anche alla luce dell’ultima mozione approvata in Consiglio regionale lunedì scorso.

Intanto, è tornato a riunirsi il gruppo di maggioranza di centrodestra al Comune di Termoli. Incontro durato alcune ore nel tardo pomeriggio di giovedì e finito quasi alle 22.

Un “conclave” in vista del Consiglio comunale convocato per lunedì prossimo, incentrato sull’ordine del giorno inerente il Pos 2022-2024. In maggioranza è emersa la chiara consapevolezza di come non si possa subire la disgregazione della sanità pubblica sul territorio e per questo attraverso la discussione e l’approvazione della proposta si cercherà di rappresentare l’indignazione che serpeggia nella popolazione, chiedendo il ritiro del Pos 2022-2024.

Tuttavia, al di là del merito specifico sull’agenda consiliare, l’occasione è stata ghiotta per affrontare una discussione politica, sia riferita all’esito delle elezioni dello scorso 25 settembre, sia in vista delle regionali che caratterizzeranno la primavera 2023 e il cui avvicinamento renderà giorno dopo giorno più frizzante l’atmosfera anche nella coalizione di centrodestra.