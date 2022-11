Della Porta in Consiglio: porteremo il Molise fuori dal commissariamento

TERMOLI. Presenze parlamentari, col senatore Costanzo Della Porta, sindaci, come Roberto Di Pardo, consiglieri regionali, come Vittorino Facciolla, Patrizia Manzo, Valerio Fontana e Andrea Greco, hanno arricchito con la loro presenza, di significato politico il Consiglio comunale di questa sera, a Termoli.

Una seduta aperta al contributo dei comitati e delle associazioni, infatti a prendere la parola sono stati in avvio, dopo l'illustrazione del presidente dell'assise civica Annibale Ciarniello, Nicola Felice (Comitato San Timoteo) e Pino D'Erminio (Rete della Sinistra). Assente, nonostante l'invito, il commissario ad acta Donato Toma.

Il primo a intervenire sulla questione del Pos è stato Nicola Felice, da sempre attento alle tematiche della sanità.

«Il Pos già lo possiamo quasi ritenere superato. Sono ancora più convinto che un nuovo piano sanitario 2022-2024 non l’avremo se non prima della fine del 2023, tanto è vero che è dimostrato che basta che una semplice bozza, sulla quale ci siamo tutti accaniti, pochi e generici indirizzi danno lo spunto per far creare un dibattito aspro e necessario. Manca una parte essenziale che riguarda, anche e soprattutto, il numero dei posti letto per la parte ospedaliera e la distribuzione di come saranno assegnati tra strutture pubbliche e private. Manca una cosa importante che segue l’assegnazione, mancano le unità operative complesse: come saranno calcolate e distribuite e assegnate nei vari presidi ospedalieri. Ammesso pure che venga approvato, e questo non me lo auguro, non sarà altro che un ulteriore lavoro per gli avvocati perché la programmazione operativa

Per la prima volta, come comitato civico ci siamo visti costretti a fare anche noi un ricorso per il Pos 2019-2021, perché si ravvisavano i danni che potevamo ancora avere. Bisogna ottenere un atto di natura legislativa. Sarebbe troppo chiedere di mettere nel prossimo pareggio di bilancio qualche somma a disposizione del Molise per migliorare la sanità?»

Pino D'Erminio per la Rete della Sinistra ha dichiarato: «Toma ha riproposto la medesima logica dei suoi predecessori Iorio e Frattura, tutta incentrata sul “rientro dal disavanzo” del SSR, a danno dei servizi resi ai cittadini, senza che peraltro i conti siano migliorati.

La logica è la medesima, anche se le modalità pratiche devono necessariamente cambiare. Pur ammettendo tutto ciò, nel PO 2022-2024 non solo non si propone alcun intervento specifico per reintegrare il personale, ma neanche si fa un’analisi del perché l’ASReM sia così poco attrattiva per medici, infermieri e tecnici. Quello che manca nel PO 2022-2024 è un programma straordinario di assunzioni, finanziato con fondi statali aggiuntivi al riparto del fondo nazionale sanitario, così come i concorsi da primario per tutti i reparti che ne sono privi. Tutto ciò è indispensabile per ripristinare le normali condizioni di funzionamento dell’ASReM.

Il Molise ha la particolarità di essere una regione di paesi. I comuni molisani sono 136, in gran parte con poche migliaia di abitanti. Anche il PO 2022-2024 ne è consapevole e sottolinea le difficili condizioni nei collegamenti stradali. Tutto ciò è rilevante in particolare per l’emergenza-urgenza, che dovrebbe essere garantita anche nel paese più sperduto dal 118. Il PO 2022-2024 gli dedica poche righe, in cui si limita a registrare che in regione esistono 16 postazioni del 118. Nulla si dice sulla necessità di incrementarle e, cosa ancora più grave, nulla si dice sul fatto che molte autoambulanze viaggiano senza medico a bordo».

Come nel Consiglio regionale, il segretario del Partito Democratico, Vittorino Facciolla ha tenuto un discorso apolitico sulla questione relativa al Pos.

«Un progetto preliminare. Bisogna fare attenzione su quello che si vuole e si scrive. Questo programma operativo rappresenta la cornice di ciò che vogliamo. Siamo di fronte al rapporto con un tavolo tecnico. Il diritto alla salute significa che i livelli di assistenza debbano essere garantiti. Tutti avete letto ciò che prevede il Pos sull’emergenza-urgenza. L’ho già ribadito in Consiglio regionale.

Bisogna provare a comprendere anche qual è la stella polare dei comportamenti che noi dobbiamo assumere nel prossimo futuro. Quali sono le parti che rallentano i servizi operativi. Su un ictus, un problema cardiaco… per tutto questo non ci convince questo Pos. Ci sono alcuni aspetti che dobbiamo provare a valorizzare rispetto a ciò che è la nostra storia.

Le nostre ambulanze non hanno un sistema telematico, e lei ha scritto che non devono utilizzare WhatsApp, ma come devono comunicare? Su 90 medici del 118 sono operativi solo 50.

Per quanto riguarda l’emodinamica ci sono delle problematiche che si trascinano da tempo. Io mi aspetto che il Pos venga modificato. A Termoli viene fatta la dichiarazione che faranno turni di notte, h24. Ma se mancano gli anestesisti?

Le cose si intrecciano, devono camminare di pari passo. Noi non abbiamo l’ospedale solo a Campobasso! Noi abbiamo l’ospedale unico. L’ospedale unico deve consentire di garantire il servizio emergenza urgenza anche a Termoli e Isernia. Le aree periferiche sono state svuotate dei servizi. Rimarranno solo 4 servizi. Non garantiamo la salute L’intervento sulla salute minima. Non c’è più azione e programmazione. Non esiste più. Il punto nascita diventa spazio maternità? I numeri ce li abbiamo ma voi non riducete la mobilità passiva!

Gli accordi di confine non possono interessare a chi deve dare risposte ai pazienti che si devono curare.

Non mi convince il Pos nella parte in cui non dà risposte ai 300 mila abitanti in fatto di cura. Dove non trasferisce fondi per la medicina locale. C’è scritto che i 600 milioni di euro non vengono spesi per la medicina territoriale! Prima erano previsti almeno 90 milioni di euro per questo campo. Abbiamo fatto mal governo delle prestazioni. Queste valutazioni, noi le abbiamo formalizzate in osservazioni.

Non ci sono valutazioni politiche. Noi abbiamo una possibilità, aprire il medio e lungo periodo, la possibilità della modernità, della prospettiva. Aspettare un nuovo Pos per avviare nuovi percorsi operativi, ci provocherà dei disagi che neppure immaginiamo».

«La sanità pubblica deve essere la prima cosa su cui si concentra un amministratore. L’attivo della sanità pubblica è quello di tutelare il cittadino- ha esordito Andrea Greco per il Movimento 5 Stelle- La verità non è null’altro che quello che diciamo da 5 anni. Ricostruire storicamente quello che accade in Molise, a noi non è scappato nulla.

Nel 2017 furono firmati dei contratti con i privati accreditati. Quei contratti si sono tradotti in extra budget notevoli. I privati continuavano a fatturare milioni e milioni di euro anche se il budget era di 44 milioni di euro.

Il ‘no’ al blocco totale dell’extra budget ai principali privati accreditati, peraltro previsto per legge significa negare un principio sacrosanto perché garantirebbe decine di milioni di euro annui alla sanità pubblica e perché sarebbe l’unico modo per tirare il Molise fuori dal commissariamento. È inutile dare la colpa a Roma. I compiti vanno fatti qui.

Bisogna uscire dal commissariamento».

Dopo Andrea Greco, ha preso parola il senatore Costanzo Della Porta che partendo dai punti di Nicola Felice e Pino D'Erminio, ha parlato dell'incontro avuto con il ministro della salute Schillaci e del bisogno di uscire assolutamente dal commissariamento.

«Non entro nel merito di quello che valuterà il Consiglio di Termoli. Ho ascoltato con molto interesse chi mi ha preceduto. Il mio ruolo qui stasera è quello che la politica non debba mettere la spilletta sul petto ma dare soluzioni.

Mi trovo d’accordo su alcuni passaggi del dottor Felice e D’Erminio. I reparti di ortopedia e chirurgia avevano dei numeri da paura fino a 8/9 anni fa. Dovremmo tornare a quei livelli e la politica a livello nazionale può far qualcosa.

Abbiamo l’esempio del Decreto Calabria. Non mancano le strutture sanitarie ma i medici. Uscire dal commissariamento significherebbe assumere nuovi medici. Non mi scandalizzo che ci siano specializzandi ma anzi ben vengano che ci siano e che ci mettano cuore.

Per quanto riguarda l’extra budget non c’è extra budget che tenga per salvare vita umane.

Ho scoperto pochi giorni fa, che alcune strutture private del Molise, il Neuromed passerà da ente a rilevanza nazionale, a ente del servizio sanitario nazionale. Quindi diventerà una struttura pubblica.

Cosa dobbiamo fare? Io ho avuto modo di parlare con il ministro Schillaci che insieme al vice mi hanno ricevuto al ministero della salute. Il commissariamento di 13 anni non può esistere. Non è pià un fatto straordinario ma così è diventato ordinario. E non si può. Potevamo anticipare nel 2020 insieme al decreto Calabria che aveva un debito superiore al nostro. Sarebbe bastato poco per uscire dal commissariamento. Condivido con Greco il passaggio che questa scelta doveva essere una scelta politica.

Dobbiamo andare in questa direzione. Abbiamo bisogno di alta amministrazione.

Dovremmo ricordare al tavolo tecnico che il Molise ha una percentuale di ultra 75enni più alta d’Italia ed ha bisogno di una maggiore attenzione e di una norma ad hoc. Il Pos fa una critica al decreto Balduzzi e alla norma Molise. Il Molise non è una zona metropolitana e disagiata e il Balduzzi per la nostra terra non è applicabile.

Ci vuole una norma ad hoc, lo ripeto.

Questa è una sfida che dobbiamo raccogliere tutti quanti insieme. Dimentichiamoci delle tessere di partito. Un’azione sinergica, sulle vite umane non c’è colore politico. Dal territorio fino a Roma si debba garantire il diritto alla salute dei nostri cittadini.

Tra qualche giorno il ministro Schillaci ci riceverà per darci delle risposte alle nostre domande. Vi terrò informati su queste risposte: trasparenza ci sarà per tutti i cittadini».

