La sanità non ha colore politico, il Consiglio all'unanimità chiede la sospensione del Pos

TERMOLI. Un'ora abbondante di conciliabolo in conferenza dei capigruppo, dopo gli interventi dei consiglieri comunali, che hanno seguito quelli "esterni" all'assise civica, è servita per mettere insieme le ragioni della maggioranza e quelli dell'opposizione, rappresentati rispettivamente da Vincenzo Sabella, Michele Marone, Alberto Montano nel centrodestra, Daniela Decaro, Angelo Sbrocca e Marcella Stumpo nella minoranza.

Quattro i commi del nuovo ordine del giorno, che integra la proposta originarie e soprattutto trasla dal concetto di ritiro a quello di sospensione del Programma operativo 2022-2024, redato dalla struttura commissariale guidata da Donato Toma.

Così, il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello, dopo aver dato la parola al sindaco Francesco Roberti, ha posto in votazione il documento, approvato all'unanimità.

«Chiedere al presidente la sospensione del Pos 2022-2024 al fine di evirare la procedura di illegittimità della procedura;

di richiedere agli organi competenti il rovesciamento del paradigma dell’accordo del 2007 sul pareggio del bilancio passando al paradigma del diritto alla salute con lo stanziamento di un fondo aggiuntivo per l’impegno economico a ristrutturare la sanità molisana ripristinando tutti i reparti precedentemente esistenti o soppressi;

di riequilibrare il peso delle strutture private nella gestione sanitaria rivedendo il funzionamento degli extra budget;

garantire nell’eventuale fase di attuazione la tutela delle esigenze finanziarie della regione Molise;

all’immediata attivazione di un tavolo tecnico comunale con i rappresentanti delle parti sociali e categoria per la concertazione di un nuovo Pos;

interessare la delegazione parlamentare e la conferenza dei servizi».

Il primo cittadino ha ribadito che «La politica sa anche fare un passo indietro, quando si parla dell’interesse della collettività la sanità non ha colori politici favorevole alla votazione di questo ordine del giorno, ma finalmente io ho già detto in precedenza questo è un argomento sul quale non ho mai indietreggiato come sindaco perché rappresento la comunità di Termoli e come cittadino perché sono un fruitore della sanità e mi dispiace vedere l’ospedale di Termoli in passato sanità attrattiva e capace non smetto mai di ringraziare gli operatori sanitari lavorare in situazioni di difficoltà sono turni massacranti c’è tanto da ristrutturare per ripartire».