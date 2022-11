Diritto alla salute "a prova" di maturità politica

TERMOLI. Il tentativo del commissario-governatore Donato Toma di mostrare un lato meno ostico rispetto alle osservazioni provenute sul Pos 2022-2024 ha influito probabilmente nei toni avuti nel Consiglio comunale di ieri, incentrato per la gran parte sull’ordine del giorno proposto dalla maggioranza di centrodestra, ma certo non nella sostanza. La sanità al centro del villaggio, politicamente parlando mai come in questa fase ormai pre-elettorale.

Si andrà al voto nella prossima primavera (presumibilmente) per la prima volta dopo uno shock come quello pandemico e mai sarà più come in passato nella gestione dei “camici bianchi” e della rete ospedaliera.





Da questo assunto e dall’importanza di garantire il diritto alla salute è partita l’iniziativa bipartisan, che facendo buon viso ad antico gioco, quella della contrapposizione dialettica, che è riuscita a mettere insieme le ragioni del centrodestra, una sorta di fortino territoriale quello “capeggiato” dall’amministrazione comunale termolese, con quelle di un’opposizione che aveva evidenziato nelle more dell’assise civica di ieri sera la distanza rispetto al dispositivo elaborato dai capigruppo di maggioranza.





E’ stata una prova di maturità politica, su tutti i fronti, dai contenuti e appunti dai toni utilizzati da coloro che sono intervenuti come “esterni”, Nicola Felice, Pino D’Erminio, Vittorino Facciolla, Andrea Greco e Costanzo Della Porta, ciascuno per la propria funzione, ma soprattutto di chi ha abbandonato la logica delle barriere per giungere a una sintesi politicamente efficace, come quella che abbiamo vissuto in diretta streaming con Termolionline per tutta la durata della discussione, fino all’esito del voto, coi 24 voti che all’unanimità hanno sancito l’approvazione del testo di ordine del giorno che verrà recapitato in varie direzioni.





L’obiettivo trasversale è quello di salvare l’ospedale San Timoteo, la sanità pubblica nel basso Molise e il diritto alla salute per tutti i corregionali.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, atteso anche in Molise il Ministro della Salute Orazio Schillaci, ma il segnale è giunto chiarissimo, e forte.





Prova di maturità politica, dunque, data da tutti, capaci di confrontarsi e di sfrondare le differenze nella conferenza dei capigruppo, guidata dal presidente del Consiglio Annibale Ciarniello, col primo cittadino a sancire questo patto trasversale a tutela del territorio e della sua comunità, dopo i rilievi mossi dai banchi della minoranza. Ma senza acredine e senza strumentalizzazione, altrimenti sarebbe stato molto più impervio il percorso verso questa opzione condivisa.

