“Il mestiere della sinistra”, Stefano Fassina lo illustra a Termoli

TERMOLI. Si terrà a Termoli sabato 19 novembre alle 17 a Termoli all’Hotel Santa Lucia, la presentazione del libro di Stefano Fassina “Il mestiere della sinistra”, organizzata dalla rivista la fonte.

Sarà un’ottima occasione per affrontare questioni politiche fondamentali di questa nostra epoca: dalla centralità del lavoro al ruolo dell’Europa, dai processi di globalizzazione alla guerra in Ucraina.

L’autore dialogherà con Famiano Crucianelli (per la fonte) e con il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Antonio Federico; all’incontro parteciperanno e interverranno rappresentanti di partiti politici, sindacali e del mondo delle associazioni.

Non da meno, il confronto servirà ad affrontare il prossimo e importante passaggio delle imminenti elezioni regionali in vista delle quali è la fonte fra i promotori del movimento civico ‘Molise Domani’ che più volte ha espresso il proprio punto di vista in merito alle azioni programmatiche da mettere in campo.

Il Molise vive una crisi sociale ed economica evidente, talmente grave che è in forse la stessa esistenza dell’Istituzione regionale.

La crisi demografica che da decenni mortifica la nostra regione non solo non si è mai arrestata ma continua a obbligare le nostre risorse migliori e le nuove generazioni a cercare un futuro fuori dal territorio.

Solo una vera discontinuità di progetti, di programmi e di classe dirigente può aprire le porte alla speranza di un futuro diverso.

Questa è la sfida, impegnativa e parimenti avvincente, che la fonte in tutti questi anni ha inteso portare nel confronto con le Istituzioni, nelle iniziative politiche e all’interno della società civile.

In vista dell’imminente scadenza elettorale, esiziale per il destino dei cittadini molisani, riveste quindi un ruolo dirimente e di prospettiva il confronto che vedrà protagonisti i diversi interlocutori di sinistra e dell’area progressista che saranno presenti sabato alla presentazione del libro di Stefano Fassina.

La speranza è che il Molise, da fanalino di coda, possa divenire un laboratorio nel quale realizzare un progetto esemplare di trasformazione del territorio che veda al centro la salute dei cittadini e dell’ambiente e che sia sostenuto dalla partecipazione e dal protagonismo dei cittadini.

Galleria fotografica